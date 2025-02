Constantin Epure, unul din judecătorii care i-au achitat pe torționarii disidentului Gheorghe Ursu, s-a pensionat. Ce alte decizii importante a pronunțat

Președintele interimar Ilie Bolojan a semnat vineri decretul de eliberare din funcție prin pensionare a judecătorului Constantin Epure de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Printre deciziile importante pe care magistratul le-a pronunțat în ultimii ani se numără achitarea torționarilor lui Gheorghe Ursu sau condamnarea lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive și a Elenei Udrea în dosarul Gala Bute.

Decizia de achitare a foştilor ofiţeri de securitate Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş a fost pronunțată în iulie 2023 de completul de trei judecători de la Înata Curte de Casație și Justiție. Cei doi erau acuzați că l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, care a murit la Jilava, în 17 noiembrie 1985.

Cei trei judecători care au pronunțat decizia a fost format din magistrații Valerica Voica, Constantin Epure și Alin Sorin Nicolescu.

Cei trei magistrați care au dat decizia în acest caz au argumentat, printre altele, că victima „nu a fost un opozant al regimului comunist și nu s-a aflat în relații de adversitate cu organele de securitate ale statului, atât timp cât opiniile sale și dezacordul față de politica și conducerea de stat nu au fost făcute publice, nu a ajuns la cunoștința publicului larg pe vreo altă cale și nu au produs vreo consecință în realitatea exterioară (nu au fost de natură a propaga idei și concepții ostile ori de a instiga la acțiuni împotriva orânduirii socialiste)”.

În urma criticilor din spațiul public, Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat „reamintind că judecătorii învestiți cu soluționarea unei cauze au obligația legală de a se pronunța numai în conformitate cu dispozițiile legii și în raport cu faptele stabilite exclusiv pe baza probatoriului administrat în cauză”.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat redeschiderea dosarului, iar solicitarea se judecă în prezent la Curtea de Apel București.

A retrimis dosarul Mineriada la procurori

Magistratul Constantin Epure de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în mai 2019, după doi ani de procedură de Cameră preliminară, să retrimită dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 la Parchetul Militar, după ce a anulat mare parte din probe, scrie presshub.ro.

Dosarul fusese finalizat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie în iunie 2017, fiind trimise în judecată 14 persoane, printre care Ion Iliescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu.

Dosarul Mineriadei a fost retrimis Parchetului pentru refacerea anchetei, iar soluția a generat un val de nemulțumiri în rândul părților civile din dosar care s-au aflat în sală și care au acuzat atunci „injustiția”. „Pentru injustiția asta nefuncțională aservită ne luptăm de 29 de ani, au rămas urmași, dar acest dosar istoric arată clar că noi cu sânge am câștigat libertatea. Ce rost mai am eu față de societate, când nu am parte de acest proces echitabil? Bataie de joc”, spunea atunci Marin Stoica, care în iunie 1990 a fost bătut cu sălbăticie, până a intrat în comă.

Decizia nu a fost însă definitivă, fiind atacată atât de către Parchetul General, cât și de către sute de victime și de moștenitori ai acestora. În decembrie 2020, instanța supremă a respins ca nefondate aceste contestaţii. Cazul se află încă în cercetări pentru refacerea urmăririi penale.

De asemenea, judecătorul Constantin Epure a făcut parte din Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care în decembrie 2022 a stabilit să se aplice prescripția dosarelor penale în urma unei decizii a Curții Constituționale, mai scrie presshub.ro.

I-a condamnat pe Liviu Dragnea și Elena Udrea

Constantin Epure a făcut parte, alături de Ștefan Pistol și Geanina Arghir, din completul de trei judecători de la Curtea Supremă care l-a condamnat în primă instanță, în iulie 2018, pe Liviu Dragnea la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Sentința a fost menținută după apel de completul de 5 judecători de la ÎCCJ.

Constantin Epure a făcut parte și din completul care a condamnat-o pe Elena Udrea în dosarul Gala Bute, dar și din cel care l-a achitat pe Călin Popescu Tăriceanu în care era acuzat de mărturie mincinoasă.

Potrivit ultimei declarații de avere, depusă în iunie 2024, Constantin Epure deține o casă de locuit și un teren intravilan în județul Bacău. De asemenea, el trece un autoturism Volvo. El a încasat un venit anual 319.967 de lei ca judecător, dar mai trece sume 12.906 și 371.953 de lei încasate ca restanțe salariale. De asemenea, a încasat 18.719 de lei de la CSM din concursuri.

Alți trei judecători eliberați prin pensionare

Președintele interimar Ilie Bolojan a mai semnat vineri decretele de eliberare din funcție, prin pensionare a judecătorilor Purigiu Florin de la Curtea de Apel București, Enescu Mihaela-Luminița de la Curtea de Apel Ploiești și Frunză Aurelia de la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.