Construcția primei Bănci de țesuturi din România este gata. Patru categorii de țesuturi esențiale pentru operații vor putea fi stocate aici

Construcția Băncii de Țesuturi de la Spitalul Colentina, prima din România, este gata, a anunțat joi Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în subordinea căreia se află acest spital. La Banca de Țesuturi vor fi recoltate, testate și stocate patru categorii esențiale de țesuturi: os-tendon, piele, cornee și valve cardiace.

„Acest lucru înseamnă mai multe transplanturi, intervenții mai rapide și mai multe vieți salvate la nivelul întregii țări”, spun reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Banca de Țesuturi reprezintă „un proiect strategic, unic la nivel național, care va permite realizarea unor intervenții chirurgicale de mare complexitate, de care vor beneficia pacienți din întreaga țara”, arată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, instituția care gestionează spitalele aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

Lucrările pentru construcția primei Bănci de Țesuturi din țară au durat 2 ani, iar investitția se ridică la peste 6,2 milioane de euro, fiind asigurată din bugetul Primăriei Capitalei.

„Am finalizat cu succes o investiție cheie pentru sistemul medical românesc. Banca de Țesuturi va face diferența între a aștepta cu speranță și a putea interveni rapid pentru salvarea unei vieți. Acest centru va deservi pacienți la nivel național, consolidând rolul Capitalei ca reper în medicina de performanță”, a declarat Iustinian Roșca, director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Clădirea Băncii de Țesuturi, care are subsol, parter și două etaje, urmează să fie recepționată și apoi pusă în funcțiune în perioada următoare.