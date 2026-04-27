Noi consultări la Cotroceni. Temele pe care vrea să obțină președintele Dan un acord între partidele din fosta coaliție

Partidele care fac parte din coaliția de guvernământ, plus PSD se reunesc astăzi, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, la solicitarea președintelui Nicușor Dan care vrea să obțină un acord mai larg privind susținerea unor proiecte majore pentru România în următoarea perioadă.

În agenda pe ziua de luni a președintelui Nicușor Dan, transmisă de Administrația Prezidențială, figurează un singur eveniment:

„Întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale) privind implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR)”.

Partidele din coaliție, în etapa negocierilor directe

Anunțul privind această reuniune a fost făcut la finele consultărilor de miercuri pe care șeful statului le-a avut separat cu conducerile partidelor din coaliție pentru a asculta pozițiile lor în legătură cu criza politică declanșată de decizia PSD de a ieși de la guvernare și retragerea ulterioară din guvern a miniștrilor social-democrați.

Însă pe lângă programul de înarmare prin SAFE și reformele necesare obținerii fondurilor prin PNRR, Nicușor Dan a invocat, miercuri seara, și un alt subiect pentru care vrea să obțină susținerea partidelor, indiferent de deznodământul crizei guvernamentale. Este vorba de aderarea la Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare – OECD, SAFE, PNRR. Deci calm și vom trece prin asta!”, a declarat Nicușor Dan, după încheierea consultărilor.

Este probabil ca discuțiile să vizeze și modalitățile de rezolvare a crizei, în condițiile în care consultările de astăzi au loc într-un alt format decât cel de miercuri, când conducerile partidelor s-au întâlnit separat cu președintele. De data aceasta, toate partidele coaliției se vor afla într-o singură încăpere și vor putea discuta direct.

Invitație la dezescaladare

La finalul discuțiilor de miercuri, Nicușor Dan nu a avansat o posibilă soluție a disputei dintre PSD și restul coaliției, care continuă să-l susțină pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, șeful statului limitându-se în a le cere partidelor „să dezescaladeze retorica publică”.

„Apoi, să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme. Cred eu că, până în momentul ăsta, fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare. În orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor”, a spus șeful statului.

Președintele i-a asigurat pe cetățeni că „avem instituții ale statului care funcționează” chiar dacă există „o diferență de opinie la nivel politic”.

La câteva ore după discuțiile cu șeful statului, conducerea PSD a stabilit în forurile interne că miniștrii partidului vor demisiona joi din Guvern.

Cum a început criza politică

Luni, PSD a decis oficial să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Bolojan, pe care l-a criticat constant.

Într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”.

Luni seară, după o ședință a Partidului Național Liberal, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul. Mesaje similare de susținere a premierului în funcție au venit și din partea USR și UDMR. Mai mult, PNL și USR au anunțat că nu vor mai face o nouă coaliție cu social-democrații dacă aceștia vor iniția și/ sau vor vota o moțiune de cenzură.