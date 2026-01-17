Consumul enorm de electricitate al Chinei. Pragul depășit anul trecut

Un copil pozează în fața unui afișaj luminos cu steagul național chinezesc pe care scrie „Iubesc China” în timpul unui spectacol de lampioane din Garden Expo Park din Beijing, în septembrie 2024. Credit foto: Andy Wong / AP / Profimedia

Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al SUA, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administrația Națională a Energiei (NEA) și preluate de televiziunea de stat CCTV.

Potrivit datelor oficiale, consumul de energie electrică al gigantului asiatic a ajuns la 10.360 miliarde de kWh anul trecut, o creștere de 5% față de anul precedent, ceea ce face din China prima țară din lume care depășește acest prag și devansând consumul combinat al Uniunii Europene, Rusiei, Indiei și Japoniei, citează Agerpres.

Sectorul secundar a avut cea mai mare pondere în consumul de energie electrică al Chinei în 2025, cu 6.630 miliarde de kWh (+3,7% față de anul precedent), urmat de sectorul terțiar cu 1.990 miliarde de kWh (+8,2%), consumul rezidențial urban și rural cu 1.580 miliarde de kWh (+6,3%) și sectorul primar cu 149,4 miliarde de kWh (+9,9%), potrivit Agenției Naționale a Energiei.

În cadrul sectorului terțiar, consumul de electricitate al serviciilor de încărcare și înlocuire a bateriilor, precum și consumul în sectoarele de transmitere a informațiilor, software și servicii de tehnologia informației, a crescut cu 48,8%, respectiv 17%, „devenind principalii factori ai creșterii” consumului de electricitate, a precizat NEA.