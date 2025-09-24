Consumul susține creșterea în ospitalitate, divertisment și îngrijire personală, dar nu și în turism

Redresare puternică pentru serviciile consumate de români în iulie 2025, dar după primele 7 luni semnalele sunt încă mixte, reiese din comunicatul de presă transmis miercuri de Statistică.

Cifra de afaceri din serviciile de piață destinate populației a înregistrat în iulie 2025 un avans notabil, cu o creștere de 8,5% față de luna precedentă. Dacă eliminăm efectul de sezonalitate, creștere dispare și face loc unei scăderi de 1,8%, arătând că impulsul pieței rămâne fragil.

În rândul celor care au condus creșterea, industria hotelieră și restaurantele au marcat o evoluție accelerată, cu +11,1% față de iunie, iar activitățile de jocuri de noroc și divertisment au crescut cu 2,7%. Pe de altă parte, agențiile turistice și tur-operatorii au avut o scădere de 6,2%, serviciile de coafură și înfrumusețare au scăzut cu 3,6%, iar spălătoriile de rufe au coborât cu 0,8%.

Anual, (iulie 2025 comparativ cu iulie 2024), volumul brut al cifrei de afaceri a crescut cu 0,9%. Acest avans a fost susținut de jocurile de noroc și activitățile recreative (+2,9%), sectorul hotelier și restaurante (+1,8%) și serviciile de înfrumusețare (+1,6%). Scăderile majore au fost la agențiile de turism (-23,5%) și spălătoriile de textile (-8,8%).

Cumulând primele 7 luni, serviciile de piață destinate populației au crescut pe brut cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterile s-au remarcat la serviciile de coafură și înfrumusețare (+15,9%), spălătoriile de textile (+2,4%) și hoteluri-restaurante (+1,7%). Sectorul turismului a înregistrat o scădere semnificativă (-15,5%), iar cel de divertisment (-4,4%). Pe seria ajustată, volumul s-a menținut la același nivel anual.

Datele relevă o redresare inegală: consumul susține creșterea în ospitalitate, divertisment și îngrijire personală, dar sectorul serviciilor, per ansamblu, rămâne expus unor provocări structurale – în special în turism, care continuă să resimtă efectele modificărilor de comportament ale consumatorilor și incertitudinilor privind călătoriile internaționale. Stagnarea volumului ajustat sugerează că un ritm robust și susținut al creșterii serviciilor de piață ar putea întârzia să se manifeste prea curând.