„Contrabanda aduce infractori în comunitate”. Campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova

Pe 1 octombrie a fost lansată o nouă campanie publică anticontrabandă cu mesajul „Contrabanda aduce infractori în comunitate”, derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu sprijinul JTI. Campania se va desfășura în România și Republica Moldova, mesajul fiind promovat pe panotaj stradal în București și în regiunile de frontieră, în Chișinău și pe TVR, posturile regionale TVR (Iași, Craiova, Info, Sport, Folclor, Moldova), Iași TV live, Radio Oltenia Craiova, Radio Iași și Radio Reșița, precum și în online pe www.faracontrabanda.ro, www.facebook.com/faracontrabanda.ro, în perioada octombrie-noiembrie.

„Contrabanda aduce infractori în comunitate” (spot video – https://youtu.be/UiM1WNeQiyQ) urmărește informarea și creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la efectele negative ale comerțului ilegal cu țigarete: alimentarea crimei organizate, prejudicierea bugetului statului, stoparea dezvoltării economice a localităților de frontieră.

Potrivit ultimelor date Novel Research, piața neagră a țigaretelor se situa în iulie la 11,9% din totalul consumului, un record pentru ultimii cinci ani.

„Peste 40% din veniturile bugetare din accize provin din accizele pe tutun, iar Autoritatea Vamală Română are, printre alte roluri, protejarea intereselor financiare ale României și ale Uniunii Europene. Ca urmare, această campanie se înscrie în eforturile de parteneriat cu mediul privat, pentru combaterea comerțului ilegal. Avem convingerea că promovarea mesajului campaniei și în regiunea de sud a țării, la granița cu Bulgaria, va avea efectul scontat, în sensul reducerii micului trafic cu anumite produse, inclusiv țigarete. Autoritatea Vamală Română va continua ca și până acum acțiunile de amploare, în colaborare cu toate instituțiile interne abilitate, precum și cu organizațiile specifice internaționale, în vederea reducerii pieței negre”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, președintele Autorității Vamale Române.

„Combaterea contrabandei cu țigarete continuă să reprezinte o prioritate pentru Poliția de Frontieră, iar în acest sens rezultatele vorbesc de la sine. În primele opt luni, polițiștii de frontieră au reţinut în vederea confiscării, aproximativ 4.350.000 pachete cu ţigări de contrabandă, cu o valoare aproximativă de 105 milioane lei, precum şi importante cantităţi de tutun. De asemenea, prin parteneriate încheiate cu producătorii de ţigarete a fost dezvoltat şi segmentul de prevenire a acestui fenomen care prejudiciază nu doar veniturile la buget, ci reprezintă şi un real pericol pentru societate, alimentând infracționalitatea și crima organizată”, a adăugat Inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

„Această campanie reprezintă un demers preventiv care vine în sprijinul comunității și are drept scop diminuarea contrabandei cu țigarete. Poliția Română desfășoară în permanență activități pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen, iar componenta preventivă rămâne esențială pentru protejarea cetățenilor. În primele 8 luni ale anului 2025, Poliția Română a intensificat controalele, verificările și investigațiile, pentru contracararea contrabandei cu țigarete. În acest domeniu, au fost destructurate 15 grupuri infracționale și au fost indisponibilizate peste 95 de milioane de țigarete și peste 3,1 tone de tutun. Continuăm să ne implicăm activ în combaterea contrabandei, folosind toate instrumentele legale, alături de partenerii noștri instituționali”, a precizat directorul Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – chestor de poliție Dobre Aurel.

“Contrabanda subminează economia și încrederea cetățenilor. În ultimul an, autoritatea vamală, în strânsă conlucrare cu partenerii de aplicare a legii, a documentat peste 110 cauze penale și 322 de cazuri contravenționale, cu rețineri de mărfuri în valoare de peste 4 milioane de lei și aplicarea de sancțiuni de 1,47 milioane lei. Totodată, au fost destructurate mai multe fabrici clandestine de țigări, semn că nu tolerăm mecanismele organizate ale comerțului ilegal. Aceste rezultate confirmă că doar prin acțiuni comune putem limita fenomenul contrabandei și consolida un climat de legalitate în sprijinul oamenilor și al economiei”, a menționat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal din Republica Moldova.

„Poliția de Frontieră a Republicii Moldova își reafirmă angajamentul ferm în prevenirea și combaterea contrabandei cu produse din tutun, susținând lansarea acestei campanii de conștientizare publică. Contrabanda nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci și o amenințare reală la adresa sănătății publice, a economiei naționale și a siguranței cetățenilor. Deși lupta împotriva acestui fenomen rămâne o provocare constantă, eforturile noastre sunt orientate permanent către prevenirea și descurajarea activităților ilegale la frontieră. Colaborarea interinstituțională și implicarea activă a cetățenilor sunt esențiale în această misiune. Campaniile de conștientizare, precum cea lansată astăzi, au un rol important în informarea și educarea publicului cu privire la riscurile asociate produselor de contrabandă și la importanța respectării legislației în vigoare. Contăm pe sprijinul populației pentru a semnala comportamentele suspecte și pentru a nu se implica în astfel de activități ilegale. Poliția de Frontieră va continua să acționeze cu responsabilitate, profesionalism și vigilență pentru protejarea frontierelor și menținerea unui climat de legalitate și siguranță în Republica Moldova”, a declarat șeful Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, chestor Ruslan Galușca.

„Comerțul ilegal reprezintă o provocare complexă, care necesită atât politici fiscale echilibrate și predictibile, cât și o colaborare strânsă între sectorul public și cel privat. Soluții pe termen lung pot fi obținute doar atunci când autoritățile, industria și societatea lucrează împreună. De aceea suntem mândri să susținem campanii publice în parteneriat cu autoritățile de aplicare a legii. Obiectivele noastre se află pe aceeași direcție: reducerea comerțului ilicit consolidează bugetul statului, protejează consumatorii și sprijină concurența loială. Numai în 2024, JTI România a contribuit cu peste 1,3 miliarde de euro la bugetul de stat, însemnând în cea mai mare parte accize — o dovadă că sectorul tutunului este un partner constant și solid din punct de vedere fiscal”, a precizat Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs și Comunicare, JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI România derulează campanii publice anti-contrabandă în parteneriat cu autoritățile din anul 2010. Campaniile au fost extinse în ultimii patru ani și în Republica Moldova.

JTI Moldova a semnat acorduri în scopul combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun cu Serviciul Vamal, cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 de țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are circa 46.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.

Articol susținut de JTI