O jurată din Republica Moldova explică votul controversat de la Eurovision 2026: „Au fost diferențe enorme”

Alexandra Căpitănescu este reprezentanta României la concursul Eurovision 2026, desfășurat la Viena, cu piesa „Choke Me”. Credit foto: Radek MICA / AFP / Profimedia

Un membru al juriului național din Republica Moldova, care a evaluat prestațiile concurenților la Eurovision 2026, a explicat discrepanța dintre votul dat participanților, inclusiv României, și preferințele publicului, care a provocat un val de reacții negative. Diferențele dintre show-ul văzut de telespectatori și reprezentațiile jurizate cu o seară înainte ar putea explica multe dintre notele surprinzătoare, a susținut Victoria Cușnir.



Victoria Cușnir este realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău, post de radio deținut de Societea Română de Radiodifuziune, care transmite din capitala Republicii Moldova.

A absolvit un colegiu de muzică, clasa vioară și dirijat orchestral, apoi și-a luat licența în scenaristică și regie film, potrivit Veridica. Conform sursei citate, lucrează din 2016 la Radio Chișinău și este specializată în jurnalism cultural.

Cușnir a precizat înr-un mesaj în care explica notele de la concurs, publicat după ce pe rețelele de socializare au început să circule critici, că vorbește exclusiv în nume propriu și că nu poate justifica opțiunile celorlalți membri.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a transmis realizatoarea radio.

Jurata a susținut în mesajul publicat după miezul nopții că inclusiv prestația României a fost diferită în show-ul evaluat de juriu, însă spune că i-a acordat o notă mare Alexandrei Căpitănescu pentru piesa „Choke me”.

„Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi”

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură”, a explicat ea.

Cușnir a insistat asupra faptului că jurizarea nu se face în timpul finalei televizate, pe care au urmărit-o zeci de milioane de oameni, ci la repetiția specială pentru juriu desfășurată cu o seară înainte, unde interpretările pot fi diferite.

„Repet, noi am jurizat ieri (vineri, n.r.), nu azi (sâmbătă, n.r.). Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea și auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a adăugat realizatoarea radio.

Ea a remarcat evoluția artistului moldovean Satoshi, spunând că prestația sa s-a îmbunătățit față de aparițiile anterioare.



„Aseară a fost mai bun ca în semifinală. Și azi la fel. Tare m-am bucurat”, a subliniat Viktoria Cușnir.

Cum se face jurizarea la Eurovision

Potrivit regulamentului, jurizarea se face cu o zi înainte de marea finală, când evaluează fiecare melodie în parte în timpul unei repetiții generale, ținând cont de: capacitatea vocală, performanța pe scenă, compoziția piesei și originalitatea acesteia.

Apoi, fiecare jurat își face clasamentul propriu, acestea sunt combinate și formează clasamentul final al juriului în funcție de care se acordă notele de la 1 la 12 primelor 10 melodii.

Același lucru se întâmplă și în cazul televotingului din fiecare țară.

Punctele obținute de la juriu și de la public se adună, rezultând punctajul final.

Cine a făcut parte din juriu

Juriul din Republica Moldova a avut următoarea componență:

Andrei Zapșa

Pavel Orlov

Stanislav Goncear

Catalina Solomac

Corina Caireac

Ilona Stepan

Victoria Cușnir

Unul dintre membrii juriului, Andrei Zapșa, este directorul general ajunct al Teleradio-Moldova, compania de stat care deține două posturi naționale de televiziune (Moldova 1 și Moldova 2) și mai multe posturi de radio.

Deciziile juriului național din Republica Moldova la această ediție a Eurovision au stârnit un val de nemulțumire în mediul online.

Sunt critici că piesa României, „Choke me”, cântată de Alexandra Căpitănescu, a primit de la juriul din Moldova doar 3 puncte, în timp ce Ucraina a fost complet ignorată, primind zero puncte.

Din partea publicului din Republica Moldova, România a obținut punctajul maxim – 12 puncte.

Bulgaria este marea câștigătoare de la Eurovision 2026, în timp ce România reușit să egaleze cea mai bună performanță, clasându-se pentru a treia oară în istorie pe locul trei, iar veciinii noștri din Republica Moldova au revendicat locul opt.