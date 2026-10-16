Controversele din spatele companiei din Portul Constanța acuzate că a fraudat bani NATO. Unul dintre acționari, intrat în conflict cu partenerii de afaceri, a reclamat inclusiv zborul la Mykonos

Compania Global Defense Logistics (GDL) administrată de Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, este vizată de ancheta internațională privind fraudarea fondurilor NATO. Nu este primul dosar la DNA pe numele firmei, considerată cel mai mare și mai influent furnizor de servicii din Portul Constanța pentru trupele NATO. În paralel cu anchetele penale, între acționarii companiei se dă o luptă în instanță, reiese din documente oficiale consultate de HotNews.

Care sunt acuzațiile aduse de DNA în cele două anchete, ambele internaționale.

Dincolo de dosarele penale, există și procese civile între cei cinci acționari ai companiei. Între ei se află și frații Mihai și Gabriel Daraban.

Ce arată documentele din instanță consultate de HotNews și ce spun șeful Camerei de Comerț și fratele acestuia, care este director în Oil Terminal.

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Anchetă europeană

Companii din Norvegia, Germania și România sunt acuzate că au fraudat fondurile NATO. Ancheta desfășurată în cele trei țări vizează achiziții supraevaluate de peste 1 milion de euro, conform autorităților norvegiene.

Din echipa comună de anchetă fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim), cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).

DNA nu a oferit detalii despre caz, anunțând miercuri doar că au fost făcute trei percheziții în județul Constanța „într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO”.

G4Media a scris că firma vizată de percheziții este Global Defense Logistics SRL.

În Norvegia au fost arestate cinci persoane, în România cercetările sunt „in rem”

În urma descinderilor de la Constanța, nu au fost făcute rețineri și nici nu au fost puse persoane sub acuzare. „Cercetările se desfășoară în continuare in rem (adică vizează fapta n.r.)”, au precizat pentru HotNews surse din DNA, care au confirmat că societatea vizată este GDL.

În Norvegia, autoritățile au anunțat arestarea a cinci persoane, precizând că „sunt acuzate de fraudă gravă comisă împotriva Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA) sau de complicitate la aceasta”. Acuzațiile se referă la o supraevaluare, de peste 1 milion de euro, a serviciilor furnizate navelor NATO în perioada 2021-2025.

„Bugetele pentru sectorul apărării sunt în creștere în întreaga lume, ceea ce înseamnă un risc crescut pentru criminalitatea economică. Este un domeniu pe care îl monitorizăm”, a transmis miercuri prim-procurorul Økokrim, Marianne Bender.

Instituția norvegiană a anunțat că operațiunile desfășurate în România și Germania „sunt legate de aceeași fraudă gravă”.

Cine controlează compania română Global Defense Logistics vizată de anchetă

Considerată cel mai mare și mai influent furnizor de servicii din Portul Constanța pentru trupele NATO, GDL a fost fondată în anul 2012. De atunci, a derulat contracte de peste 90 de milioane de dolari cu Pentagonul, potrivit Profit.ro, care citează documente americane.

GDL are cinci acționari:

Moran Tevfik-Lutfi, cetățean român de origine turcă – 48,18%

Ozbek Haldun, cetățean canadian de origine turcă – 16,06%

Ioannis Gelesakis, cetățean grec – 15%

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României – 10,38%

Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban – 10,38%.

Gabriel Daraban este și administratorul unic al companiei. În paralel cu afacerea privată, Gabriel Daraban ocupă de 14 ani funcția de director comercial al unei companii de stat strategice. Este vorba de Oil Terminal, cea mai mare companie și terminal portuar de import/export de țiței, produse petroliere și petrochimice lichide din România și de la Marea Neagră.

GDL a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 548.428.109 lei și un profit de 15.681.255 lei, cu 80% mai mic față de anul precedent.

Scăderea profitului coincide cu scandalul de corupție care a marcat compania în 2025.

Gabriel Daraban / Sursă: oil-terminal.com

Mită pentru contractele NATO

În februarie 2025, GDL a fost pusă sub acuzare de DNA într-un dosar de corupție. Și această anchetă este una internațională, fiind în cooperare cu autoritățile americane.

GDL a fost acuzată de DNA că, prin doi dintre reprezentanții săi, a mituit un funcționar NATO cu 130.000 de euro. În total, i-a promis 1 milion de euro, în schimbul atribuirii contractelor de combustibil pentru trupele NATO și evitarea controlului asupra facturilor emise. Funcționarul NATO a fost cel care i-a denunțat.

Procedurile de contractare sunt clare. Atunci când navele NATO se opresc în porturi, Agenția de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA) angajează contractori pentru a asigura realimentarea cu combustibil, realimentarea cu provizii și alte servicii.

NSPA angajează contractanți în temeiul unor „acorduri-cadru”, prin care contractanții furnizează servicii de întreținere a navelor pentru anumite porturi pentru o perioadă de timp determinată. Pentru a fi plătiți, contractanții facturează NSPA pentru serviciile prestate atunci când o navă a unui stat membru NATO se oprește într-un port.

Pus sub acuzare pentru mituirea funcționarului NATO a fost cetățeanul grec Manousos Bailakis, director operațional în cadrul GDL. Autoritățile americane au cerut extrădarea în SUA.

În solicitarea de extrădare transmisă Curții de Apel București și consultată de HotNews, autoritățile de peste ocean indicau că Manousos Bailakis a acționat cu sprijinul unui acționar al GDL, Ioannis Gelaskis. Momentele mitei au fost descrise în detaliu.

Prima tentativă de mituire a funcționarului NATO s-a consemnat în iunie 2024, la un dineu în Luxemburg, arată documentele din dosarul Curții de Apel București. Cei doi reprezentanți GDL „s-au oferit să plătească funcționarului suma de 200.000 EUR în schimbul unor favoruri și a actelor sale legate de activitățile de achiziții ale NSPA în favoarea companiei”. Imediat după dineu, funcționarul NATO a raportat totul superiorilor care au sesizat structurile de investigații ale Departamentului Apărării din SUA.

Ulterior, în perioada iulie 2024-ianuarie 2025, cei doi reprezentanți ai companiei GDL s-au întâlnit de patru ori cu reprezentantul NATO, devenit martor sub acoperire.

La întâlnirea din iulie 2024, i-au oferit 50.000 de euro, cerându-i în schimb „asistență la atribuirea contractelor de combustibil NSPA către Global Defense Logistics, evitarea controlului NSPA asupra facturilor emise de GDL și plata facturilor restante”, reiese din hotărârea Curții de Apel București, care a admis cererea de extrădare a cetățeanului grec.

În septembrie 2024, cei doi reprezentanți GDL au avut o nouă întâlnire cu „informatorul” american. I-au promis 1 milion de euro „dacă Global Defense Logistics obținea anumite contracte pentru combustibil necesar navelor NATO”, potrivit documentelor din dosarul judecat la Curtea de Apel București.

În septembrie 2024, a urmat o nouă întâlnire pentru a clarifica „oferta de 1 milion de euro”. Atunci, directorul operațional al GDL i-a dat informatorului din SUA 50.000 de euro cash, arată aceleași documente. Cea de-a patra întâlnire a avut loc în ianuarie 2025, când cei doi directori greci ai GDL au completat cuantumul mitei cu încă 30.000 de euro.

Directorul grec al firmei, arestat și apoi eliberat

O lună mai târziu, autoritățile române și cele americane au făcut ancheta publică. În 21 februarie 2025, Manousos Bailakis a fost arestat preventiv în România, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu. În 13 iunie 2025, Curtea de Apel București a decis extrădarea în SUA a directorului grec Manousos Bailakis.

În iulie 2025, autoritățile americane au anunțat însă că renunță la cererea de extrădare, Curtea de Apel București a dispus, astfel, revocarea extrădării.

Ancheta a continuat la DNA. Manousos Bailakis este cercetat sub control judiciar. Ioannis Gelaskis nu are nicio calitate în dosar, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

„Faptele imputate lui Ioannis Gelaskis sunt comise pe teritoriul altor state și exced competenței DNA”, a explicat aceeași sursă.

Și compania GDL are calitate de suspect în acest prim dosar al DNA.

Lupta pentru putere în GDL

În paralel cu anchetele penale, între acționarii GDL se duce o luptă pentru putere, acționarii majoritari încercând excluderea acționarului grec din companie. Există mai multe procese civile pe rolul Tribunalului Constanța.

Totul a pornit în urma unor decizii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) din 1 septembrie 2025. Atunci, s-a decis cesionarea pachetului majoritar de acțiuni pe care GDL îl deținea la compania cu același nume din Marea Britanie și închiderea biroului pe care compania îl deținea în Grecia.

Astfel, în cadrul AGA din 1 septembrie 2025 s-a decis să cedeze 85% din pachetul de acțiuni deținut la Global Defence Logistic UK LTD companiei românești Dynalog Logistic SRL, al cărei asociat unic și administrator este chiar soția lui Gabriel Daraban, Raluca Mihaela Daraban.

Parchetul de acțiuni, reprezentand 850 de parti sociale, a fost vândut cu 1 liră bucata, potrivit documentelor din dosarul judecat la Tribunalul Constanța, consultate de HotNews. Restul de 15% din acțiuni au fost vândute cu același preț unei societăți și unei persoane private din Marea Britanie.

Ioannis Gelaskis a cerut Tribunalului Constanța să anuleze hotărârea AGA din 1 septembrie. A invocat că la respectiva ședință nu au participat decât doi dintre acționari – Moran Tevfik-Lutfi și Gabriel Daraban, ceilalți doi acționari, Mihai Daraban și Ozbek Haldun fiind reprezentați prin procură notarială tot de cei doi.

Gelaskis a invocat că nu a fost prezent la ședință pentru că nu a știut că vor fi puse în discuție lucruri atât de importante, fiindu-i prezentată o ordine de zi incompletă.

Vânzarea companiei din Marea Britanie

În cererea prin care a cerut instanței să blocheze hotărârea AGA, acționarul grec reclama abuzul de putere și conflictul de interese din cadrul GDL. A susținut că societatea căreia i-a fost vândut „la un preț derizoriu” pachetul majoritar deținut la compania din Marea Britanie a aparținut lui Gabriel Daraban, Moran Tevfik-Lutfi și Ozbek Haldun până în 2025 și că aceștia au renunțat la firmă, în favoarea Mihaelei Raluca Daraban doar pentru a crea aparențe de legalitate.

Potrivit platformei termene.ro, Gabriel Daraban, Moran Tevfik-Lutfi și Ozbek Haldun au fost asociați în Dynalog Logistic până în iulie 2025, când Raluca Daraban a devenit asociat unic și administrator. După preluare, numele companiei a fost schimbat în Prime Global Logistic SRL, arată datele platformei publice.

În instanță, acționarii majoritari ai Global Defense Logistic au susținut că au vândut acțiunile la compania din Marea Britanie pentru că societatea înregistra pierderi de aproape 200.000 de lire și doar așa puteau să o salveze și să recupereze două creditări de 300.000 de lire pe care le oferise.

Tribunalul și Curtea de Apel Constanța au respins definitiv cererile omului de afaceri grec.

Acesta a deschis un nou proces la tribunal.

În paralel, acționarii majoritari l-au desemnat pe Gabriel Daraban să inițieze demersurile pentru excluderea asociatului Ioannis Gelaskis din companie. Procesul urmează să înceapă la Tribunalul Constanța. Instanța este condusă de judecătorul Marius Croitoru, unul dintre pasagerii zborului privat la Mykonos, alături de frații Daraban și alți zece afaceriști și politicieni.

Zborul la Mykonos, reclamat la Curte

13 nume importante din viața publică – afaceriști, politicieni și magistrați – au călătorit împreună în 8 iulie cu un avion privat în stațiunea Mykonos, cunoscută pentru petrecerile exclusiviste și prețurile ridicate.

Printre pasageri: președintele CCIR, Mihai Daraban, fratele acestuia, Gabriel, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, precum și președintele Tribunalului Constanța, Marius Croitoru. Dezvăluirea făcută de Newscenter a avut un puternic ecou în spațiul public.

Ulterior dezvăluirilor, Mihai Daraban a declarat că deplasarea la Mykonos a fost finanțată integral de CCIR și că a avut ca scop discuții cu parteneri americani și potențiali investitori. În privința prezenței celor doi magistrați la deplasarea din Mykonos, Daraban a invocat relațiile de prietenie.

După dezvăluirile privind prezența președintelui Tribunalului Constanța alături de frații Daraban în avionul către Mykonos, afaceristul grec care reclama conflictele de interese din compania administrată de Gabriel Daraban a cerut Curții de Apel Constanța strămutarea într-un alt județ a dosarului pe care îl avea la Tribunalul Constanța.

„Este bănuiala legitimă pe care partea o are cu privire la o potențială inexistenţă a imparțialității judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanța, care a survenit ca urmare a numeroaselor articole din presă în ceea ce privește zborul privat pe care domnul Mihai Daraban, unul dintre asociații societății Global Defense Logistics, l-a efectuat împreună cu președintele Tribunalului Constanța, domnul Croitoru.

Domnul Mihai Daraban a avut calitatea de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Constanța pentru o perioadă de mai mult de 20 de ani, iar actualmente ocupă funcţia de președintele CCIR, are o influenţă pe plan local de mult timp şi aceasta nu este incidentală, altfel acesta nu ar fi putut să organizeze un zbor privat cu preşedintele Tribunalului Constanța”, a susținut avocatul afaceristului grec în fața judecătorilor Curții de Apel Constanța, potrivit încheierii de ședință, consultată de HotNews.

Cererea de strămutare a fost respinsă de Curtea de Apel Constanța în 7 octombrie, fără nicio explicație. Spre deosebire de dosarele penale, în cazurile civile deciziile privind respingerea sau admiterea strămutării unui dosar nu se motivează. Așa stipulează Codul de procedură civilă.

Contactat de HotNews, Ioannis Gelaskis a transmis, prin intermediul avocatului său, că „nu dorește să facă niciun comentariu”.

Reacția administratorului GDL

Contactat de HotNews, Gabriel Daraban a negat acuzațiile asociatului grec și a precizat că nu are detalii despre acuzațiile din noul dosar al DNA.

„Eu nu am fost în țară ieri (miercuri n.r) și nu am participat la ce s-a întâmplat aici. Este începută o urmărire penală, nu am primit nicio informație că ar fi cineva suspect. Este doar începutul unei verificări. Nu știm nimic ce s-a întâmplat în Norvegia, nu avem astfel de informații. Noi prezentăm toate documentele procurorilor să-și facă o idee”, a declarat Gabriel Daraban pentru HotNews.

Despre primul dosar de la DNA, acesta a precizat că situația este clară: „Niciunul dintre noi, cei din partea română, nu avem cunoștință despre ce s-a întâmplat”.

„Suntem pe toate direcțiile în conflict”

„Ceea ce s-a făcut atunci (cu referire la ancheta din 2025 n.r.) s-a făcut mai mult împotriva companiei. Sunt litigii și la Constanța, s-a deschis un litigiu pe arbitraj și la Londra în vederea excluderii asociatului grec din companie și pentru daunele produse în urma prejudiciilor pe care le-a adus companiei. Suntem pe toate direcțiile în conflict. Nu l-a trimis nimeni să facă așa ceva”, a spus Daraban.

În legătură cu acuzațiile pe care afaceristul grec le-a făcut în legătură cu cesionarea pachetului de acțiuni societății soției lui Gabriel Daraban, acesta din urmă susține că „sunt o prostie”.

„Este o decizie definitivă a instanței că nu a fost nimic împotriva companiei și că era de fapt o pierdere în companie. Cineva și-a asumat să rezolve problema mai departe. Decizia definitivă a instanței este clară și ea spune că hotărârea AGA a fost conformă”, a mai precizat Gabriel Daraban.

La rândul său, Mihai Daraban a negat orice implicare în activitatea companiei GDL.

„Sunt acționar minoritar în GDL, nu am calitatea de administrator și nu am fost și nu sunt implicat în activitatea operațională de zi cu zi a firmei. Modalitatea de contractare a serviciilor militare navale a NATO (prin NSPA) este de a atribui contractele de escală a navelor pe regiuni geografice unei singure firme, urmând ca aceasta să-și stabilească firme subcontractoare (subagenți) în toate porturile posibile de escală.

Din cunoștințele mele, firma GDL, are în contract cca. 50 de subagenți în foarte multe țări ale lumii. Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective și își desfășoară activitatea independent de GDL”, a reacționat președintele CCIR într-un comunicat de presă.





