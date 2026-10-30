Conversația care m-a îngrijorat. La ce sunt expuși copiii români

Doi polițiști au explicat cum sunt atrași copiii români, prin online, în medii violente și radicale.

Sportul poate fi o soluție pentru părinți și copii. Nu de înlocuirea a internetului, ceea ce e imposibil și de nedorit, ci de atenuare a singurătății.

Nu internetul, nu Inteligența Artificială, nu acestea sunt pericolele. Ci singurătatea fizică a copiilor și tinerilor. Lipsiți de „echipe” și de „coechipieri”, tinerii sunt mult mai supuși pericolului de a fi folosiți pentru infracțiuni.

Testul cruzimii

Într-un recent interviu publicat de HotNews, doi polițiști, comisarul-șef Mădălina Mărgineanu și șeful de serviciu Mircea Tonița au explicat cum fac adulții să recruteze copiii români pe internet. Ei vorbesc din experiența unor cazuri concrete.

Sunt polițiști „pe bune”, care conduc colective care rezolvă cazuri. Multă vreme, în mentalul colectiv, polițiștii au fost asimilați cu modelul lui Garcea din „Vacanța mare”. Garcea e acum parlamentar și e greu de spus dacă nu cumva caraghioslâcul e la Palatul Parlamentului sau în munca dificilă a poliției.

Mărgineanu și Tonița povestesc cum se face abordarea tinerilor. Pas cu pas. Nimeni nu spune „Hei, vreau să te recrutez ca să ajungi să bați pe cineva, să furi sau să faci parte dintr-o bandă sau dintr-un cult”. La început, se caută compatibilități. Se discută despre nevoia de a fi înțeles. Solitarii sunt ținta preferată.

Apoi începe un soi de „test al cruzimii”.

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