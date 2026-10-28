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Actualitate

INTERVIU Doi polițiști din structuri mai puțin cunoscute îi avertizează pe părinții români despre metode noi de recrutare a copiilor și tinerilor pe Internet: cum arată testul cruzimii

Răzvan Filip
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Comisarul-șef Mădălina Mărgineanu și șeful de serviciu Mircea Tonița lucrează de ani de zile într-un domeniu despre care se vorbește puțin, dar al cărui nivel de complexitate și de risc a crescut exponențial. Ei descoperă infracțiunile și îi protejează pe nevinovații care pot ajunge să fie parte a unui univers violent și să fie apoi folosiți în multiple scopuri.

  • Cum sunt atrași copiii ca joacă Roblox și Minecraft spre grupuri online care încurajează violența și automutilarea. 
  • Ce spun anchetatorii despre elevul din Bistrița care și-a atacat profesoara și un coleg: „El și-a expus semnele, au fost vizibile tot timpul, dar nu le-a văzut nimeni”. 
  • Ce spun cei doi despre prejudecățile unora dintre colegii din poliție și despre cum tratează instanțele aceste cazuri.
  • Metode de abordare a copiilor de către infractori și unde se poate ajunge după ce li se arată tinerilor câteva imagini.