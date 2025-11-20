COP30 Brazilia – Peste 80 de țări vor semnarea unei „foi de parcurs” pentru renunțarea definitivă la combustibilii fosili

Peste 80 de țări din Europa, Africa, Asia, America Latină și din regiunea Pacific cer la summitul climatic din Amazon semnarea unei „foi de parcurs” care să indice un calendar clar pentru renunțarea la combustibili fosili. Chestiunea a stârnit tensiune și la conferințele din anii precedenții, fiindcă multe țări dependente de petrol se opun. Summitul se încheie vineri.

Miniștri și emisari pentru climă din țări precum Germania, Marea Britanie, Suedia, Irlanda și Kenya au cerut celor aproape 200 de națiuni prezente la Belem să susțină așa-numita foaie de parcurs (roadmap), care ar stabili cum vor fi economiile țărilor „decuplate” de combustibilii fosili, scrie Financial Times.

Ministrul german pentru climă, Carsten Schneider, a declarat că este momentul să „ne eliberăm de combustibilii fosili”. În aceeași notă a vorbit și ministrul britanic pentru energie, Ed Miliband, care a spus că există o „coaliție globală” care „vorbește cu o singură voce”. El a adăugat că subiectul nu poate fi „ascuns sub preș”, ci trebuie să fie în centrul acestei mari conferințe.

Scopul propunerii pentru „foaia de parcurs” este de a consolida un acord încheiat acum doi ani la COP28, în Dubai, când țările s-au angajat să facă până în anul 2050 tranziția de la combustibilii fosili.

Țări precum Arabia Saudită și Rusia s-au opus în mod repetat unor acorduri COP mai ferme privind eliminarea combustibililor fosili. Statele Unite, lider mondial la emisii, nu participă la summitul ONU, mai scrie Financial Times.

Dacă se va ajunge la un acord, chiar va fi unul istoric.

„Acesta ar putea fi momentul de cotitură al COP30. Este un semnal puternic venit atât din țări din Sudul global, cât și din Nordul global, privind necesitatea eliminării combustibililor fosili”, a spus Jasper Inventor, director adjunct de program la Greenpeace International, citat de The Guardian.

The Guardian reamintește faptul că, după rezoluția din Dubai, mai multe țări, în frunte cu Arabia Saudită, au încercat să o submineze, iar la negocierile climatice de la Baku, de anul trecut, încercările de a detalia și implementa rezoluția au eșuat.

Anul acesta, gazdele braziliene au refuzat să includă pe agenda oficială a conferinței vreo mențiune privind „tranziția de la combustibilii fosili”.

Subiectul a fost exclus până și din consultările care au avut loc în spatele ușilor închise pe cele patru chestiuni dificile de pe agendă: finanțe, comerț, transparență și planurile de reducere a emisiilor.