Copiii nord-coreeni vor fi obligați să învețe limba rusă. Decizia luată de Kim Jong Un

Coreea de Nord a introdus limba rusă ca disciplină obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a, anunță joi Politico.

Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și al mediului și copreședinte al comisiei interguvernamentale a Federației Ruse și Coreei de Nord, a făcut anunțul în cadrul unei ședințe a comisiei de la Moscova.

El a amintit totodată că, în prezent, aproximativ 600 de persoane din Coreea de Nord studiază limba rusă și că acest lucru o situează printre primele trei cele mai populare limbi din țară.

Kozlov a mai declarat că în Rusia 3.000 de elevi și 300 de studenți universitari studiază limba coreeană.

Potrivit acestuia, 96 de cetățeni nord-coreeni au fost admiși la universități rusești anul trecut, inclusiv la MGIMO, universitatea care pregătește diplomați. Alte 29 de persoane au fost înscrise anul acesta la cursuri de geologie în Rusia.

Kozlov a spus că cele două țări cooperează în domeniul educației în sectoare precum cel bancar, energetic, medical și geologic. El a adăugat că Rusia construiește în Coreea de Nord un centru care va oferi educație în limba rusă la Universitatea Pedagogică Kim Chol Ju.

Legături tot mai apropiate între Rusia și Coreea de Nord

Legăturile tradițional strânse dintre Rusia și Coreea de Nord s-au consolidat și mai mult după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Coreea de Nord a furnizat armament Rusiei și a trimis trupe pentru a lupta pe liniile frontului și pentru a curăța de mine regiunea Kursk, teritoriu rusesc ocupat temporar de Ucraina.

De asemenea, două dintre cele mai prolifice grupări de infracționalitate cibernetică asociate acestora – „Gamaredon” din Rusia și colectivul „Lazarus” din Coreea de Nord – au fost observate colaborând și împărtășind resurse.

În luna august a acestui an, turiștii ruși au luat cu asalt stațiunile nord-coreene, după ce companiile aeriene ruse au lansat zboruri directe către Phenian.