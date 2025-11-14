Rusia le-a găsit un nou rol soldaților nord-coreeni trimiși de Kim Jong Un: „Sunt băieți pe cinste”

Soldații nord-coreeni trimiși de Rusia pentru a se alătura trupelor ruse la Kursk. Foto Profimedia

Trupele nord-coreene care au ajutat Rusia să respingă o mare incursiune ucraineană în regiunea Kursk din vestul țării joacă acum un rol important în curățarea zonei de mine, a declarat vineri ministerul rus al apărării, citat de Reuters.

În cadrul unui pact de apărare reciprocă între cele două țări, Coreea de Nord a trimis anul trecut aproximativ 14.000 de soldați pentru a lupta alături de trupele ruse în Kursk, iar peste 6.000 au fost uciși, potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale.

Forțele ucrainene au trecut granița în august 2024 și au ocupat pentru luni întregi importante enclave teritoriale. Președintele rus Vladimir Putin a declarat în aprilie că Rusia i-a împins în cele din urmă afară, cu ajutorul nord-coreenilor.

Putin le-a mulțumit personal nord-coreenilor, afirmând că Rusia îi va cinsti „pentru totdeauna”.

Agenția Reuters notează acum că rolul semnificativ al Coreei de Nord în operațiunile de deminare ale Rusiei evidențiază dorința ambelor părți de a-și dezvolta în continuare legăturile militare. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus luna trecută că această dezvoltare a legăturilor militare între cele două țări va „avansa fără oprire”.

Kremlinul salută munca „periculoasă și dificilă” a nord-coreenilor

Un videoclip publicat de ministerul rus al apărării a arătat trupele nord-coreene fiind instruite în privința diferitelor tipuri de mine și a echipamentelor de detectare a acestora, participând la exerciții de antrenament și cântând cântece patriotice.

„Sunt băieți pe cinste, învață repede, ascultă cu atenție și își iau notițe”, a spus un comandant rus cu indicativul „Veles”.

Un al doilea comandant, „Lesnik”, a afirmat: „Sunt la același nivel cu geniștii mei, îndeplinind aceleași sarcini ca băieții mei”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că Moscova este recunoscătoare pentru „asistența de sine stătătoare și eroică”.

„Nu vom uita niciodată acest ajutor. Această muncă continuă. Este periculoasă și dificilă, dar prietenii noștri coreeni ne ajută cu adevărat și le suntem extrem de recunoscători”, a spus el.