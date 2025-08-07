Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev

Școală din satul ucrainean Yahidne, care s-a aflat sub ocupația rusă, 3 aprilie 2023. FOTO: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Autoritățile de ocupație ruse din teritoriile ucrainene anexate au creat un „catalog” online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție, aceștia putând fi sortați în funcție de trăsături fizice precum culoarea ochilor sau a părului, afirmă șeful unui ONG ucrainean, denunțând această practică ca fiind „trafic de copii”.

Această bază de date, care include informații despre 294 de copii, este disponibilă pe site-ul departamentului de educație al autorităților de ocupație ruse din regiunea Luhansk, notează The Kyiv Independent.

„Majoritatea copiilor cuprinși în acest catalog s-au născut în regiunea Luhansk înainte de ocupația rusă și aveau cetățenie ucraineană”, a afirmat Mykola Kuleba, directorul executiv al organizației Save Ukraine („Salvați Ucraina”), într-o postare pe aplicația de socializare Instagram.

„Părinții unora dintre ei au fost uciși de autoritățile de ocupație, altora li s-au eliberat pur și simplu documente de identitate rusești pentru a legitima răpirea lor”, a mai susținut el.

Ucraina a identificat peste 19.500 de copii luați de Rusia până acum, în timpul războiului, și transferați cu forța în Rusia, în teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă sau în Belarus. Doar 1.480 au fost readuși acasă.

Oficialii ucraineni estimează că cifra reală ar putea fi mult mai mare. Ombudsmanul Dmitro Lubineț estimează că numărul acestora se ridică la 150.000, în timp ce comisarul prezidențial pentru drepturile copiilor, Daria Herasymchuk, a dat o estimare cuprinsă între 200.000 și 300.000.

Mykola Kuleba a mai susținut că mulți copii care au crescut în teritoriile ocupate de Rusia începând din 2014, inclusiv din peninsula Crimeea și din zole ale regiunilor Donețk și Luhansk, au fost „deportați în mod sistematic și transferați către familii ruse din Moscova și alte regiuni rusești”.

Baza de date gestionată de autoritățile de ocupație îi descrie pe copiii incluși pe listă drept „orfani și copii lăsați fără îngrijire părintească”. Site-ul web permite utilizatorilor să filtreze copiii în funcție de vârstă, culoarea ochilor și a părului și forma preferată de tutelă, cum ar fi adopția sau plasamentul în familie.

Copiii sunt prezentați cu fotografiile lor, vârsta, sexul și trăsăturile de caracter, unii fiind descriși ca „ascultători” sau „calmi”.

„Modul în care îi descriu pe copiii noștri nu se deosebește de un catalog de sclavi. Este vorba de trafic de copii în secolul XXI, iar lumea trebuie să acționeze pentru a-l opri imediat”, a spus Kuleba. Potrivit acestuia, baza de date face parte dintr-un efort de „îmbunătățire” a sistemului în contextul scăderii cererii de adopții.

Save Ukraine este o organizație caritabilă fondată în 2014, cu sediul la Kiev, pentru a sprijini grupurile vulnerabile, și anume orfanii și copiii salvați din teritoriile ocupate de Rusia.

Răpirile de copii ucraineni au fost condamnate pe scară largă de comunitatea internațională ca fiind crime de război. Întoarcerea lor a rămas o cerere centrală și care nu este negociabilă în tratativele Kievului cu Moscova.

În timpul negocierilor de pace de la Istanbul, oficialii ruși au respins apelul Kievului de a returna copiii răpiți, calificându-l drept „un spectacol pentru bătrânele doamne europene fără copii”, chiar dacă au recunoscut că au relocat sute de copii, a afirmat președintele Volodimir Zelenski.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului pentru copii Maria Lvova-Belova, invocând rolul lor personal în organizarea transferurilor ilegale de copii ucraineni.