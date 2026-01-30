Copilul de 13 ani acuzat de uciderea lui Mario, băiatul de 15 ani, a fost preluat de stat. Părinții sunt decăzuți din drepturi

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a anunțat că băiatul de 13 ani din localitatea Cenei, acuzat că și-a ucis prietenul, a fost preluat în regim de urgență din familie, iar drepturile părinților au fost suspendate. Măsura a fost luată la aproape două săptămâni de la uciderea lui Mario, care a fost apoi incendiat și îngropat în curtea casei copilului de 13 ani.

Potrivit unui comunicat de presă citat de Opinia Timișoarei, DGASPC Timiș a solicitat judecătorilor emiterea unei ordonanțe președințiale pentru preluarea copilului din familie după ce părinții acestuia nu s-au conformat măsurilor impuse.

Reprezentanții Direcție de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș spun că după ce a fost luată decizia supravegherii specializate în cazul copilului de 13 ani, după comiterea crimei, părinții aveau obligația de a-i asigura prezența la cursurile școlare online și la evaluările impuse de specialiști, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Avȃnd în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acordă servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor“, se arată în comunicatul de presă al DGASPC Timiș.

Cazul uciderii lui Mario

Doi adolescenţi de 15 ani sunt arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş, care a șocat opinia publică. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Crima din Cenei a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026.

Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost lăsat în libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal, potrivit legii din România.

Potrivi procurorilor, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. Acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi, au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru. Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte, potrivit anchetatorilor.

Localnicii din comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș, au protestat duminică după ce, au spus ei, au aflat că băiatul de 13 ani acuzat a fost scos din localitatea crimei și adus în satul lor, aflat la 12 km de Timișoara. Oamenii au afirmat că se tem pentru siguranța copiilor lor și au cerut ca băiatul să plece din localitate. După mai multe ore de protest, jandarmeria a permis intrarea în casă a doi bărbați care au confirmat că minorul nu e în casă.