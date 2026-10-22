Coreea de Nord amenință Sudul cu o măsură folosită în trecut de ambele țări

Coreea de Nord se pregătește să pornească în următoarele zile difuzoare de-a lungul întregii frontiere cu Coreea de Sud și a plasat în stare de alertă noi contramăsuri, a declarat joi Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, citată de Reuters.

Declarația a fost însoțită de un avertisment adresat Seulului că se va confrunta cu „cea mai îngrozitoare și tulburătoare situație”, în cazul în care Coreea de Sud va continua ceea ce Phenianul numește ingerință în afacerile interne ale Nordului.

Miercuri seara, după ce a vizitat fortificații alături de înalți oficiali militari, Kim a declarat că țara va activa difuzoarele de-a lungul frontierei până la sfârșitul lunii octombrie.

Ea a afirmat că unitățile tactice nord-coreene au ocupat noi poziții și a acuzat trupele sud-coreene că au efectuat transmisiuni de avertizare prin difuzoare și au tras focuri de avertisment în mai multe locuri din apropierea frontierei. Coreea de Sud a declarat că focurile de avertisment au fost trase ca „măsuri legitime și defensive”.

Kim a avertizat că trupele nord-coreene vor „elimina fără milă” forțele sud-coreene dacă focurile de avertisment ar provoca pagube pe teritoriul Coreei de Nord sau ar răni personal nord-coreean.

Armata Coreei de Sud și Ministerul Unificării de la Seul au îndemnat Coreea de Nord să revină la masa negocierilor pentru soluționarea divergențelor. Armata a declarat că afirmațiile lui Kim arată că măsurile adoptate împreună cu Comandamentul ONU pentru consolidarea controlului în zona demilitarizată își fac efectul.

În cadrul unei conferințe de presă, Ministerul Apărării de la Seul a declarat că va lua „măsuri proporționale” dacă Coreea de Nord își va pune în aplicare amenințările, deși nu fusese luată nicio decizie în acest sens.

Difuzoare instalate de Coreea de Sud la granița cu Nordul, Foto: Kim Jae-Hwan / AFP / Profimedia

Difuzoarele, o „armă” folosită și de Coreea de Sud



Reuters notează că noile amenințări venite din partea Phenianului reprezintă o lovitură pentru eforturile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung de a reduce ostilitatea dintre cele două țări și amplifică tensiunile de-a lungul frontierei puternic fortificate, aducându-le la cel mai ridicat nivel de când acesta a preluat funcția în iunie anul trecut.

Atât Coreea de Nord, cât și Coreea de Sud, au folosit în mod tradițional difuzoare pentru a transmite propagandă peste graniță. Emisiunile sud-coreene includeau muzică K-pop și știri, care au iritat de multă vreme Phenianul și au provocat reacții reciproce.

Cele două țări sunt separate de o zonă demilitarizată instituită după încheierea Războiului din Coreea din perioada 1950–1953. Începând cu 2024, Coreea de Nord și-a consolidat partea sa din zona demilitarizată prin amplasarea de mine, ridicarea de bariere și instalarea de garduri, în încercarea de a stabili ceea ce numește o frontieră permanentă cu Coreea de Sud.

Coreea de Sud afirmă că minele amplasate de Coreea de Nord în cadrul lucrărilor de fortificare din zona demilitarizată au provocat luna trecută o explozie în urma căreia doi soldați au fost grav răniți. Coreea de Nord neagă orice responsabilitate, calificând incidentul drept o „farsă” a Coreei de Sud.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat joi că va trimite o scrisoare Consiliului de Securitate al ONU, în care va afirma că explozia a fost provocată de mine amplasate de Coreea de Nord și că aceasta constituie o încălcare a armistițiului prin care s-a încheiat Războiul din Coreea.

„Dilemă enormă” după amenințările continue ale Coreei de Nord

De la preluarea mandatului, Lee a promovat o politică de angajament diplomatic și de reducere a tensiunilor cu Coreea de Nord, în pofida refuzului Phenianului de a relua dialogul și a desemnării Coreei de Sud drept stat ostil.

Anul trecut, administrația sa a oprit transmisiunile sud-coreene prin difuzoare și a demontat difuzoarele fixe de la frontieră, măsuri pe care Seulul le-a descris drept esențiale pentru consolidarea încrederii. Ulterior, Coreea de Nord și-a suspendat propriile transmisiuni către Sud.

Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam din Seul, a declarat că cele mai recente avertismente ale lui Kim nu înseamnă neapărat că difuzoarele vor fi activate imediat.

Cu toate acestea, a spus el, ele pun administrația lui Lee în fața unei „dileme enorme”, întrucât aceasta trebuie să aleagă între menținerea politicii de angajament pașnic și ținerea sub control a activităților militare agresive ale Coreei de Nord de-a lungul frontierei.