Coreea de Nord și Rusia duc colaborarea militară la un nou nivel. O delegație rusă a fost primită de Kim Jong Un

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov s-a întâlnit, duminică, la Pyongyang, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care a convenit să stabilească o cooperare militară bilaterală „pe termen lung”, a transmis agenția rusă de presă TASS, preluată de AFP.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați, precum și rachete și muniție, pentru a sprijini Rusia în războiul contra Ucrainei. Ei au fost desfășurați în regiunea Kursk, în vestul Rusiei, pentru a respinge armata ucraineană care a ocupat zona timp de un an, din august 2024 până în primăvara anului 2025.

Coreea de Sud estimează la circa 2.000 numărul nord-coreenilor au fost uciși în acest război. În schimb, Coreea de Nord primește din Rusia ajutor financiar, tehnologii militare, precum și alimente și energie, ceea ce permite regimului comunist să ocolească sancțiunile dure internaționale impuse din cauza programului nuclear.

„Am convenit cu Ministerul Apărării (nord-coreean, n.red.) să avem o cooperare militară pe o bază durabilă, pe termen lung”, a declarat ministrul rus al Apărării Andrei Belousov. „Acest an promite să fie cel puțin la fel de bogat în materie de contacte bilaterale în numeroase domenii”, a continuat Belousov.

Recunoștință pentru „sprijinul frățesc”

Președintele Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a mulțumit liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru „eliberarea Kurskului”, mulumită trupelor trimise pentru a-i respinge pe ucraineni.

O delegație rusă a participat, sâmbătă, la Pyongyang ca să asiste la ceremonia de inaugurare a unui complex memorial în onoarea celor uciși participând la războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Viaceslav Volodin a exprimat „gratitudinea” sa față de „Kim Jong Un și față de poporul coreean pentru sprijinul frățesc în eliberarea Kurskului”, a relatat TASS. „Soldații coreeni au luptat umăr la umăr cu soldații și ofițerii noștri, eliberând pământul rusesc de naziștii ucraineni”, a continuat Volodin.

În 2024, cele două state au semnat un tratat militar prin care se obligă să furnizeze asistență militară „fără întârziere” în cazul în care unul dintre ele este atacat.

Doar doi soldați nord-coreeni au fost capturați în viață, fiind acum în custodia autorităților ucrainene. Soldații trimiși de Kim în Ucraina au primit ordinul să se sinucidă decât să fie făcuți prizonieri în luptă. Cei doi soldați și-au exprimat dorința de a fi eliberați și apoi trimiși în Coreea de Sud.