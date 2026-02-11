„Cea mai mare problemă”: Ce fac acum soldații nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei

Soldații nord-coreeni care luptă pentru Rusia continuă să creeze probleme forțelor ucrainene la mai bine de un an după ce au fost desfășurați pentru prima dată în sprijinul invaziei Moscovei, relatează Business Insider.

Soldații nord-coreeni care au fost trimiși în regiunea Kursk din Rusia pentru a contracara o incursiune militară ucraineană lansată în vara lui 2024 au fost inițial însărcinați cu asalturi brutale de infanterie, care au dus la pierderi mari de vieți omenești. Rolul lor s-a schimbat ulterior, trupele dictatorului Kim Jong Un fiind realocate pentru misiuni de eliminare a minelor, operațiuni recunoaștere cu drone și în atacuri cu artilerie.

„Cea mai mare problemă din partea Coreei de Nord nu sunt soldații, ci obuzele de artilerie”, afirmă Yehor Cerniev, vicepreședinte al comisiei pentru securitate națională, apărare și informații din parlamentul ucrainean.

„Nu au fost implicați foarte mulți soldați în Kursk”, a declarat Cerniev publicației Business Insider într-un interviu acordat săptămâna aceasta.

Coreea de Nord a trimis Rusiei milioane de obuze de artilerie și muniție pentru lansatoare multiple de rachete, împreună cu tunurile și lansatoarele capabile să le folosească. Regimul Kim a furnizat de asemenea Moscovei cel puțin 100 de rachete balistice și arme antitanc.

Ucraina acuză nord-coreeni de atacuri asupra civililor

În toamna anului 2024, aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în Kursk, în vestul Rusiei, pentru a ajuta Moscova să recucerească sute de kilometri pătrați de teritoriu pe care trupele lui Vladimir Putin le pierduseră cu câteva luni mai devreme în fața incursiunii-surpriză a Ucrainei. Această desfășurare a marcat o extindere dramatică a implicării Phenianului în conflict.

Forțele nord-coreene nu aveau experiență modernă în operațiuni de luptă de mare amploare, astfel că Rusia i-a instruit în utilizarea dronelor, artilerie, operațiuni de infanterie și curățarea tranșeelor. Inițial, au fost folosiți pentru asalturi în prima linie împotriva ucrainenilor, tactici descrise la acel moment de SUA ca fiind, în mare parte, ineficiente și de tip „val uman”, însă în prezent par să fi preluat mai degrabă un rol de sprijin.

„Începând din ianuarie 2026, un grup de trupe nord-coreene este localizat în regiunea Kursk, de unde lansează atacuri asupra comunităților de frontieră ale Ucrainei”, a transmis săptămâna trecută GUR, serviciul de informații militare al Ucrainei, într-o actualizare privind situația.

GUR a precizat că soldații nord-coreeni poziționați acolo trag asupra Ucrainei cu artilerie și sisteme de lansatoare multiple de rachete și folosesc drone de recunoaștere pentru a colecta date de țintire, în vederea ajustării loviturilor, utilizând tehnologia în același mod ca forțele ruse.

Soldații nord-coreeni întorși din Kursk instruiesc armata lui Kim

Serviciul de informații a mai spus că regimul Kim rotește în mod regulat soldații trimiși în Kursk, iar majoritatea celor aproximativ 3.000 de militari care s-au întors acasă au devenit instructori militari, predând forțelor Phenianului ceea ce au învățat despre tacticile moderne de luptă.

„Cred că pentru Coreea de Nord a fost mai ales o modalitate de a dobândi experiență de război modern și de a transfera această experiență în propria armată”, a declarat Cerniev despre implicarea Phenianului în conflict.

Serviciile de informații occidentale estimează că mii de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți luptând pentru Rusia. Desfășurarea acestora în sprijinul Moscovei a urmat semnării în 2024 a unui pact de apărare mutuală între Rusia și Coreea de Nord.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a admis public că forțele sale au suferit pierderi în acest război, o recunoaștere rară într-o țară marcată de secretomanie absolută a autorităților.

Ministerul britanic al apărării a declarat la jumătatea lunii ianuarie că Rusia a suferit probabil 1,2 milioane de victime de la lansarea invaziei sale la scară largă, inclusiv 415.000 de soldați uciși și răniți numai în anul 2025.