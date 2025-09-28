CORESPONDENȚĂ DIN ISTANBUL „Vreau să arăt că găgăuzii sunt aici” / „Să trăim cum trăiam înainte” / La coada de la secția de votare unde mulți găgăuzi votează pentru Republica Moldova

În jur de 5.260 de moldoveni locuiesc în Turcia, potrivit datelor oficiale ale Biroului de Statistică din această țară. La secția de votare amenajată la Consulatul Republicii Moldova din Istanbul au votat anul trecut, la turul doi al alegerilor prezidențiale, peste 2.000 de persoane – o prezență neașteptată pentru această zonă, iar mai mult de trei sferturi l-au ales pe candidatul socialiștilor, Alexandru Stoianoglo.

La secția de votare din Istanbul, una dintre cele două amenajate pentru moldovenii din Turcia, alegătorii au început să apară înainte de deschiderea urmelor. În jur de 10 oameni se strânseseră la rând înainte de ora 7.00, când s-a dat oficial start votului.

Alegătorii așteaptă la rând să voteze la Consulatul Republicii Moldova din Istanbul

Posibilă mobilizare a alegătorilor aduși și din Rusia

La alegerile prezidențiale de anul trecut, în turul al doilea, secția din Istanbul s-a evidențiat cu o prezență impresionantă la urne: peste 2.000 de alegători, dintre care 1.520 l-au susținut pe candidatul socialiștilor de atunci, Alexandru Stoianoglo – contracandidatul actualei președinte Maia Sandu. S-a vehiculat atunci o posibilă mobilizare a alegătorilor cu autocarele, de către milionarul politician Ilan Șor, care îl susținea pe Stoianoglo.

Anul acesta, prezența este simțitor mai mică: în jurul orei 16.00, aproximativ 750 de persoane votaseră, față de 1.950 cât erau anul trecut.

Surse oficiale din Republica Moldova au declarat pentru HotNews că și anul acesta au existat informații despre o posibilă mobilizare la urnele din Turcia, și anume că echipa oligarhului Ilan Șor intenționează să organizeze transporturi de alegători, inclusiv din Rusia, spre secția de votare din Istanbul.

Planurile s-au schimbat însă, spun sursele, după ce partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost scos din cursa electorală, în urma unei decizii a Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a invocat inclusiv finanțări ilegale ale formațiunii. Partidul a rămas totuși pe buletinul de vot, până la decizia Curții de Apel.

Oficial, însă, autoritățile responsabile au declarat, pentru Hotnews, că este foarte complicat de demonstrat și probat dacă au existat sau nu transporturi organizate ale alegătorilor.

„Am mers și am votat corect”

Diana, basarabeancă stabilită în Turcia

În Istanbul, afară sunt aproximativ 16 grade Celsius, însă destul de frig ținând cont că ne aflăm la doar un kilometru de Strâmtoarea Bosfor.

„Sunt de 25 de ani în Turcia, m-am căsătorit aici, am venit să votez mai devreme, că să nu stau în cozi”, spune o femeie, una dintre primii alegători sosiți înainte chiar de deschiderea urnelor.

O altă femeie așezată la coadă vorbește la telefon și îi spune vocii de la capătul firului că și-ar dori ca buletinul de vot să fie în limba rusă. În jur răsună și alte conversații: în limba rusă, în română sau în turcă.

Diana, o altă moldoveancă venită să voteze, poartă în păr o panglică tricoloră. Povestește că s-a căsătorit recent cu un cetățean turc și s-a mutat la Istanbul. Până atunci a muncit, la fel ca și mama sa, în Italia. Femeia ne spune că a votat pentru un viitor european al Republicii Moldova.

„Am mers și am votat corect. Și sper că toată lumea să înțeleagă și să meargă să aibă un vot corect. Așteptările deja s-au văzut pe parcursul anilor care au fost și știu că o să mai fie și în viitor”, spune ea.

„Vreau să arăt că găgăuzii sunt aici”

Un găgăuz stabilit în Turcia

Un tânăr îmbrăcat cu un tricou pe care scrie „găgăuz” se apropie de secția de votare împreună cu soția și cu câțiva cunoscuți. Bărbatul spune că locuiește în Turcia de mulți ani și se mândrește cu faptul că este de etnie găgăuză.

„Vreau să arăt că găgăuzii sunt aici, nu ascund nimic. Atât”, a explicat el motivul pentru care a îmbrăcat tricoul.

„M-am săturat de mișcările Sandu, de ceea ce face cu poporul, amenzi și așa mai departe. În general, vreau doar să plece și atât”, spune el.

Bărbatul spune că își dorește ca viitorul parlament să se preocupe mai mult de pensionari, „ca oamenilor să le fie mai ușor să trăiască, pentru că acolo e greu, prețurile sunt cosmice”.

Întrebat dacă crede că Moldova ar trebui să meargă spre Europa, bărbatul spune că este „categoric împotrivă”.

„Dacă ne uităm la Europa, la știri și așa mai departe… Europa, Bulgaria, România, mergeți și vedeți cum trăiesc oamenii acolo. Peste tot parade gay, etc. În Bulgaria am o cunoștință, ea spune că nu au mai rămas bărbați normali. Eu sunt categoric împotrivă și nu vreau ca Moldova să intre în Uniunea Europeană”, declară bărbatul.

„Îmi pare bine că avem dreptul la gândire liberă”

Oleasa locuiește de mulți ani în Turcia

Olesea, o altă cetățeană a Republicii Moldova, stabilită deja de mulți ani la Istanbul, a spus că a votat pentru un viitor prosper al țării sale în care speră să se întoarcă.

„Sunt pentru tot ceea este mai bun pentru Moldova. Sunt de mulți ani aici (la Istanbul – n..r). Sper să fie tot mai bine, să fim în Moldova. Totuși, schimbări sunt. Încet. Îmi pare bine că avem dreptul la gândire liberă, ceea ce nu există din vecinătate, din păcate”, spune ea.

Olesea își amintește că la alegerile de anul trecut a stat în jur de șase ore să voteze. „Dar am stat, era și frig. Acum e bine. Dar întotdeauna la votare am venit”.

„Să trăim cum trăiam înainte”

Un grup de femei venite din Găgăuzia spun că au prins o cursă la promoție să viziteze Istanbulul

La secția de votare de la consulat își face apariția și un grup de femei care spun că sunt din Găgăuzia. Întrebate de ce au venit să voteze în Turcia, una dintre ele ne spune că au găsit un autobuz ieftin și au venit ca turiste: „A fost un autobuz cu promoție, ieftin, ca și cum mergi la Chișinău. Am venit în Turcia”.

Ce-și doresc de la aceste alegeri? Femeile răspund aproape la unison, în limba rusă: „Să nu fie război”.

„Pensionarii să trăiască bine și toți oamenii să trăiască bine. Să trăim așa cum trăiam înainte. Prețurile să fie cum erau înainte, și nu nebunești. Și să fie locuri de muncă. Toate mamele și toți tații să fie acasă. Toți copiii să fie acasă și să nu plece nicăieri. Ca să câștige pe pământul lor. Să nu închidă școlile rusești. Să trăim în prietenie, așa cum trăiam înainte”, explică una dintre ele.

„Toți promit lucruri bune, dar noi suntem pentru Moldova. Noi Moldova noastră nu o vom vinde și nu o vom schimba pe ceva”, completează alta.

„Noi doar un singur lucru dorim: ca Moldova să fie o țară moldovenească prosperă, ca înainte. Cum munceam în livezi, în viile cu struguri. Erau grădinițe. Spitalele erau gratuite”, mai spun ele, completându-se una pe cealaltă.

„Mi-a fost frică că se vor termina buletinele de vot”

Un moldovean aflat în vacanță a venit cu valiza la secția de votare

Pe la ora 10.30, coada de la Consulatul de la Istanbul s-a evaporat, dar oamenii au continuat să vină constant la urne.

Un bărbat care căra după el un troller spune că a fost în vacanța și a decis să nu piardă ocazia să voteze. Se aștepta la un rând mai mare de alegători.

„Am venit să votez pentru Europa în 2028. Mi-a fost frică că se vor termina buletinele de vot, de asta am venit un pic mai devreme”, a explicat scurt bărbatul.



Ulterior, timp de câteva ore, la secția au venit mai mulți oameni, de diferite vârste, vorbitori de rusă și română, însă cozi nu s-au mai format.

La ieșirea din secția de vot, am întâlnit-o pe Lilia, o femeie de 50 de ani, de asemenea din Găgăuzia, care locuiește la Istanbul din vârsta de 19 ani, aici s-au născut și cei doi copii ai săi. Femeia a explicat că a venit să voteze pentru că nu-i este indiferent ce se întâmplă în țara ei.

Femeia ne povestește că a fost și ea sunată de așa-zișii voluntari, care cumva au găsit numărul ei de telefon și au îndemnat-o să vină la alegeri.

„Chiar bine că au făcut, mulți cunoscuți mă întrebau: «Ce, sunt alegeri acum?», a explicat Lilia. Spune că nu a simțit vreo intenție din partea acestor voluntari de a-i influența votul, dar a povestit că anul trecut mai multe persoane i-au spus că au luat bani pentru vot. „Rușine și trădare”, spune ea.