CORESPONDENȚĂ DIN LIBAN: „Ruinele duhnesc a moarte, nu știm dacă sunt animale, oameni ori frigidere cu carne stricată”. Viața printre dărâmăturile unui sat bombardat de Israel

La doar patru kilometri de granița cu Israel, satul Beit Lif încearcă să renască după mai bine de un an de război. Înainte de a reconstrui, locuitorii vor să-și recupereze mai întâi morții îngropați sub tone de moloz. „În cafeneaua asta a murit verișorul tatălui meu. Nu am găsit nimic din el,” povestește pentru HotNews Riyasa Ismael (25 de ani), fiica muktar-ului din Beit Lif.

În acest al doilea episod despre situația din Liban după instaurarea păcii între Israel și Hezbollah, HotNews a fost în satul Beit Lif și a vorbit cu cei care s-au întors în localitatea distrusă de bombardamentele armatei israeliene.

Pentru echidistanță, redacția HotNews a solicitat un punct de vedere și de la IDF (Israel Defense Forces).

Primul episod al acestei serii de articole din Liban poate fi citit aici.

Pe 27 noiembrie 2024, Israelul și Libanul au semnat un acord de încetare a focului, menit să reinstaureze pacea după un an și 11 luni de ostilități, începute odată cu primele rachete lansate de gruparea șiită Hezbollah asupra localităților din nordul Israelului, ca răspuns la războiul din Gaza. Însă, pentru mulți dintre locuitorii din sudul Libanului, războiul nu a luat sfârșit odată cu semnarea armistițiului.

Situația este identică și în Beit Lif. Deși nu a fost ocupat de trupele israeliene, satul a fost devastat de bombardamente intense, precum și de incursiunile periodice ale IDF. Ultima incursiune a avut loc în primele zile ale anului 2025, potrivit presei din Liban. Într-un răspuns oferit HotNews, IDF neagă că soldații săi au efectuat un raid pe 2 ianuarie 2025 în Beit Lif. În schimb, biroul de presă al armatei israeliene a ținut să menționeze că „acțiunile IDF au avut loc în acord cu legile internaționale și înțelegerile cuprinse în armistițiul dintre Israel și Liban.”

În Beit Lif, întoarcerea a fost una pașnică, spre deosebire de ce s-a întâmplat în multe alte localități din apropierea graniței, unde civilii au fost întâmpinați în satele și orașele aflate sub ocupație de lunetiști și tancuri ale IDF.

Muktar-ul Mohamed Ismael (n.r. un funcționar public responsabil cu eliberarea documentelor administrative) crede că întoarcerea pașnică se datorează armatei libaneze, care a intrat în sat la doar câteva zile după retragearea IDF.

Însă, localnicii nu îndrăznesc să reconstruiască, nu înainte de a-și recupera morții îngropați sub dărâmături. În dimineața de 9 februarie, cupa unui excavator scormonește printre ruinele moscheii din centrul Beit Lif. 13 oameni și-au pierdut viața aici. Majoritatea cadavrelor au fost recuperate, dar paramedicii caută în continuare trupurile a doi dispăruți.

Un excavator caută morții îngropați sub dărâmăturile din centrul satului Beit Lif.

Operațiunea este supravegheată de două femei îmbrăcate în negru, care privesc cu lacrimi în ochi de pe un deal de moloz din apropiere. Alții au renunțat deja la gândul că vor mai găsi vreo urmă a celor dispăruți. Muktar-ul și-a pierdut un văr, a cărui portret atârnă peste ruinele cafenelei în care a fost ucis. „Nu am găsit nimic din el,” spune Riyasa Ismael.

Un portret al verișorului familiei Ismael atârnă la intrarea în cafeneaua în care a fost ucis de IDF.

Ruinele satului duhnesc a moarte. „Nu știm dacă sunt animale, oameni ori frigidere cu carne stricată. Nimeni nu știe,” adaugă Riyasa. Tânăra ne conduce spre casa părintească, rămasă intactă în urma războiului. Casa muktar-ului e un du-te vin-o continuu, cu jurnaliști găzduiți peste noapte și localnici care vin pentru eliberarea documentelor care atestă distugerile suferite de casele lor, în speranța că vor primi compensațiile promise de Hezbollah.

Riyasa Ismael, fiica muktar-ului din Beit Lif

Cine plătește despăgubirile pentru distrugeri

Gruparea șiită, a cărei aripă militară este clasificată drept organizație teroristă de către Statele Unite și UE, a promis compensații pentru cei care și-au pierdut locuințele în războiul cu Israel. La doar câteva zile după semnarea armistițiului, noul lider al Hezbollah, Naim Qassem, anunța că a pus deoparte 77 milioane de dolari pentru a fi distribuiți către 233,000 de familii afectate de război. Fiecărei familii i s-ar cuveni un ajutor de 300 până la 400 de dolari.

Un Coran într-o casă bombardată din Beit Lif.

De asemenea, Hezbollah a promis că va plăti până la 8000 de dolari pentru mobila și electrocasnicele pierdute, precum și 4000 de dolari ajutor pentru plata chiriei pentru cei care și-au pierdut casele în sudul Libanului și regiunea Bekka (n.r. situată de-a lungul graniței cu Siria). Suma alocată pentru chirie crește la 6000 de dolari în cazul celor din Dahiyeh, suburbia sudică a Beirutului.

În 2006, Hezbollah a acoperit o zecime din costurile de reconstrucție, care s-au ridicat atunci la 2,3 miliarde de dolari. Atunci, o ambuscadă asupra unor soldați israelieni, a cărui scop era obținerea de ostatici care pot fi schimbați cu cetățeni libanezi din închisorile Israelului, a declanșat bombardamente pe scară largă a Libanului.

Pisica Lucy a supraviețuit de una singură timp de mai bine de un an în satul bombardat de IDF.

Ca și atunci, responsabilitatea este aruncată în brațele Hezbollah, după ce un an de schimburi limitate de rachete peste graniță a împins Israelul să lanseze un război total asupra Libanului pe 23 septembrie 2024. Într-un final, soldații israelieni au invadat și ocupat zeci de localități din apropierea graniței. La 17 februarie, zece localități erau în continuare ocupate de IDF.

Mașini distruse în centrul satului Beit Lif

Beit Lif a trăit intens fiecare dintre cele trei războaie cu Israelul. În 1978, armata israeliană a invadat satul, iar ocupanții au rămas timp de 22 de ani. Soția muktar-ului, Selma Ismael, și-a petrecut tinerețea lucrând într-un hotel din Ierusalim. Și astăzi vorbește ebraică fluent, iar pe braț are tatuat un cedru libanez. Și l-a tatuat pentru a nu uita că este libaneză, în timpul lungii ocupații israeliene care a început în mijlocul războiului civil din Liban. Prima ei fiică, Riyasa, s-a născut cu doar o lună înainte de retragerea IDF din sudul Libanului în anul 2000. Ultima era bebeluș când rachetele israeliene au început să cadă din nou peste sat în 2006. Acum, a fugit cu patru dintre copii, trăind un an în refugiu, într-o localitate aflată la 20 de kilometri de Beit Lif.

Un mesaj lăsat de Hezbollah pentru soldații israelieni pe pereții din Beit Lif: „Acest pământ nu-i va uita pe cei care-l apără. Acest pământ nu-i va uita pe cei care-l protejează.”

Dar reconstrucția nu a părut niciodată atât de dificilă precum este astăzi, chiar dacă Beit Lif a suferit daune mai mici decât alte orașe și sate din sudul Libanului. Capacitatea guvernului libanez de a contribui la reconstrucție e limitată, fiind secătuit de resurse financiare după 5 ani de la prăbușirea sistemului bancar din Liban.

99.000 locuințe distruse parțial sau total de bombardamentele israeliene

Drumul spre centrul satului Beit Lif

Iar amploarea distrugerilor este mai mare ca niciodată. Un raport al Băncii Mondiale, publicat cu o lună înainte de semnarea armistițiului, estima valoarea prejudiciului material la 3,4 miliarde de dolari. Mare parte din această sumă, 2,8 miliarde de dolari, reprezintă valoarea celor 99 000 de locuințe distruse parțial ori total de IDF până la 31 octombrie 2024. „Prejudiciul final și pierderile economice aduse de acest conflict sunt de așteptat să crească semnificativ,” avertiza în noiembrie Banca Mondială.

Clădiri afectate de război în Beit Lif O clădire afectată de război în Beit Lif Clădiri afectate de război în Beit Lif Clădiri afectate de război în Beit Lif

În plus, pierderile economice se ridică și ele la 5,1 miliarde de dolari, însemnând salarii și contracte pierdute ca urmare a războiului din Liban.

Israelul nu a plătit niciodată compensații pentru distrugerile provocate în Liban, nici măcar atunci când o rezoluție a Națiunilor Unite i-a cerut să transfere 850 de milioane de dolari țării vecine, pentru un dezastru ecologic provocat de bombardarea unor rezervoare de țiței în timpul războiului din 2006.

Deși muktarii locali înregistrează cu diligență valoarea prejudiciului material, banii întârzie să apară. În declarația sa de presă din decembrie, liderul Hezbollah mulțumea regimului iranian pentru sprijinul financiar oferit familiilor afectate de război în Liban. Între timp, transferul de fonduri iraniene s-a complicat, în special ca urmare a căderii regimului lui Bashar al-Assad, un aliat al Hezbollah. Astfel, gruparea șiită a pierdut acces la calea rutieră care o lega de Iran. A rămas doar cu cea aeriană.

Pe 13 februarie, guvernul libanez a decis să blocheze aterizarea a două zboruri civile din Teheran. Presa libaneză a relatat că decizia suspendării zborurilor directe dintre Teheran și Beirut a fost luată după ce noul guvern a fost informat de Washington că Israelul are de gând să lovească aeroportul dacă va continua să permită aterizarea zborurilor civile din Teheran. Wall Street Journal relatase de la finele lunii ianuarie acuzațiile israeliene cu privire la folosirea zborurilor directe dintre cele două țări pentru transferarea fondurilor iraniene către Hezbollah.

Decizia suspendării zborurilor a provocat proteste ale susținătorilor Hezbollah, care au blocat timp de trei nopți un sens al autostrăzii care leagă aeroportul de Beirut. În noaptea de 14 februarie, o mașină a forțelor internaționale de menținere a păcii a fost atacată pe aceeași autostradă, susținătorii grupării șiite rănindu-l pe comandatul adjunct al UNIFL. A doua zi, soldații libanezi au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispera mulțimea de protestatari din apropierea aeroportului din Beirut.

Deși compensațiile întârzie, oamenii au început să-și reconstruiască viața de dinainte de război printre ruinele din sudul Libanului.

Cimitirul din Beit Lif

HotNews a întrebat IDF dacă există planuri pentru despăgubirea civililor libanezi care și-au pierdut locuințele în război. Armata Israelului a refuzat să răspundă la această întrebare.

„Am aflat că mi-am pierdut cafeneaua dintr-o filmare pe care mi-au trimis-o voluntarii Semilunei Roșii”

În Beit Lif, Ahmed prepară cafea în portbagajul mașinii parcate în fața ruinelor fostei cafenele Shab al-Express. „O luăm de la zero, sau chiar de sub zero. Dar ne vom reconstrui satul,” spune Ahmed. Bărbatul e determinat să facă cinste memoriei tatălui său, care a deschis cafeneaua în anul 2000, la scurt timp după eliberarea Beit Lif-ului. El a preluat afacerea în 2017. „Toată lumea iubea cafeneaua noastră. Era un punct de întâlnire pentru mulți, fiind situată în centrul Beit Lif. Dar, după cum puteți vedea, acum e doar un munte de moloz. Am aflat că mi-am pierdut cafeneaua dintr-o filmare pe care mi-au trimis-o voluntarii Semilunei Roșii. Dar asta nu m-a pus la pământ. Cred că putem depăși această distrugere și să reconstruim,” continuă Ahmed.

Ahmad, proprietarul cafenelei Shab al-Express

Supermarketul a fost redeschis temporar într-o gheretă roșiatică de metal. Un alt bărbat vinde clătite cu nutella și zaatar în fața unui alt magazin distrus și el de bombardamente. Dar dacă afacerile pot fi reconstruite cu resurse limitate, nu același lucru se poate spune despre sistemul sanitar din sat. Dispensarul este ruinat, un crater lăsat de o rachetă israeliană este încă vizibil în peretele exterior al clădirii. În apropiere, o ambulanță Hezbollah e un morman de fiare întortocheate. Patru paramedici au murit în explozia care a lovit ambulanța, iar echipamente medicale sunt împrăștiate pe o rază de 20 de metri. Nici morții nu au scăpat mai ușor, cimitirul satului este acoperit de resturi ale mașinilor distruse de bombele IDF.

Supermarketul satului a fost redeschis într-o gheretă metalică din centrul Beit Lif. Un locuitor din Beit Lif vinde clătite în fața magazinului afectat de bombardamentele IDF Portretul unui ambulanțier ucis de IDF Echipamente medicale sunt împrăștiate pe o rază de 20 de metri în jurul unei ambulanțe lovită de o rachetă IDF Intrarea în clădirea dispensarului din Beit Lif Rămășițele unei ambulanțe în care au fost uciși patru paramedici ai Hezbollah

Când ieși din sat, drumul e marcat de un crater uriaș. Mașinile se suie peste vegetație în încercarea de a evita craterul care-i este mormânt fermierului Hamza Merchad Baddah, ucis de o dronă israeliană pe 11 decembrie 2024, la o săptămână și jumătate după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului dintre Liban și Israel.

Atunci când sătenii au primit ordin de evacuare, Hamza nu a îndrăznit să plece și să-și abandoneze vacile în Beit Lif. „A rămas ultimul om din sat. Nu mai avea cui să-i vândă brânză și laban (n.r. un iaurt acru libanez). După armistițiu, a încercat să ajungă la drumul principal. O dronă l-a ucis aici, înainte de a apuca să-și vândă brânza,” povestește Riyasa Ismael.

În răspunsul trimis HotNews, IDF susține că drona a lovit un vehicul care transporta militanți Hezbollah. Fermierul Hamza Merchad Baddah era singur în mașină și a fost singura victimă a atacului cu dronă din 11 decembrie 2024. Fotografiile de după atac surprind sticlele de lapte întinse pe drum, nu departe de intrarea în Beit Lif.

Fermierul Hamza, Beit Lif Mașina fermierului Hamza, lovită de o dronă IDF

În sat, oamenii s-au întors să-l amintească pe Hamza și pe ceilalți vecini, rude și prieteni pierduți în războiul cu Israelul. „Fără sacrificiul lor, nu am fi putut să ne întoarcem pe acest pământ,” spune Ahmed, proprietarul cafenelei Shab al-Express.

A da sens morții e singurul mod în care viața poate începe din nou în Beit Lif.