CORESPONDENȚĂ DIN SUA. Cum a pierdut Kamala Harris. Explicațiile unui profesor universitar din SUA care crede că „o să fie rău pentru Ucraina”

Kamala Harris a avut la dispoziție doar 100 de zile pentru a-i convinge pe americani să o voteze, în vreme ce Donald Trump s-a pregătit pentru revenirea la Casa Albă vreme de patru ani, iar democrata nu a abordat suficient tema migrației, capitol care probabil a fost decisiv în înfrângerea suferită de democrați, susține profesorul de jurnalism Linn Washington, de la Temple University.

Linn Washington (profesor la Temple University și fost jurnalist) predă cursuri de reportaj de investigație, dreptul jurnalismului, reportaj multimedia și redactare de știri. În timpul formării sale profesionale, a obținut o bursă de studii la Facultatea de Drept a Universității Yale, unde și-a luat masteratul și a lucrat ca asistent special al președintelui Curții Supreme din Pennsylvania. Acesta are apariții la CNN și BBC World Service, ca expert comentator.

Kamala Harris a avut „o campanie incredibilă” și a depus un efort „clar” în această perioadă, dar nu a reușit să combată suficient retorica de campanie lansată de Donald Trump, spune profesorul Linn Washington, într-o discuție cu jurnaliștii din mai multe țări, susținută în Philadelphia.

„În legătură cu securitatea granițelor nu putea face mai rău decât atât. I-a lăsat pe republicani să creeze un narativ pe ideea asta”, explică el.

„În acest an, a fost un acord pentru ca o parte din legislație privind granițele să fie adoptate. Republicanii care lucrau la asta au fost sunați de Trump și li s-a spus: «Nu faceți asta, pentru că o să fac din asta o temă de campanie». Așa că nu au mai lucrat la asta”, spune profesorul.

„Nu cred că mișcarea asta a fost combătută suficient sau corect de către democrați. Au fost mai multe lucruri tactice pe care nu le-au înțeles cum trebuie. O altă chestie, noi, americanii, nu înțelegem, nu știm, cine e Kamala Harris. Oamenii nu știau pe cine votează”, adaugă profesorul.

Profesorul Linn Washington. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Au fost o mulțime de bărbați printre alegători care nu și-au putut imagina să voteze o femeie președintă”

Linn Washington spune că actuala vicepreședintă a SUA a pierdut „și pentru că este femeie”.

„Au fost o mulțime de bărbați printre alegători care nu și-au putut imagina să voteze o femeie președintă. Cred că unele voturi au fost conectate – și o să fiu sincer aici – cu misoginismul”, spune profesorul de la Temple University.

Cât despre rezultatul alegerilor, el crede că Donald Trump a reușit să își mobilizeze electoratul într-un mod mult mai eficient.

„Cum se poate ca o țară care cere întregii lumi să respecte statul de drept și legea să aleagă drept președinte o persoană care nu doar că este acuzat de 34 de infracțiuni, dar a fost și de două ori impeached (n. red.: destituit de Camera Reprezentanților din SUA)? Administrația lui a fost pur și simplu un haos”, este de părere Linn Washington.

Însă profesorul continuă și îi recunoaște și meritele candidatului republican din această campanie: „A reușit să îi mobilizeze și pe alegătorii bărbați de culoare, de unde a primit mai multe voturi decât în trecut. A reușit să primească voturile și unei părți din comunitatea latino. Pare că au fost segmente mari din populație care au crezut că Trump va reuși să gestioneze mai bine economia”.

„Cumva, ei au uitat că economia, cât timp a fost Donald Trump președinte, era o economie moștenită de la Barack Obama, care efectiv a repus țara pe picioare din ceea ce era să fie un colaps economic”, completează profesorul.

De altfel, spune și acesta, economia a fost o temă importantă în campanie, dacă nu chiar decisivă, chiar dacă „oamenii nu înțeleg exact acest domeniu”.

„Foarte multe dintre problemele economice de astăzi nu sunt o consecință a administrației democrate, a administrației Biden”, afirmă Linn Washington.

„Am ajuns aici din cauza unei lipse totale de responsabilitate”

Profesorul de jurnalism de la Temple University spune că votul este rezultatul unei lipse totale de responsabilitate.

„Oamenii acum încearcă să își dea seama ce s-a întâmplat. Cum am ajuns aici? Ei bine, am ajuns aici din cauza unei lipse totale de responsabilitate. Să ne aducem aminte că Trump a fost pus sub acuzare de două ori: pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Cum va fi mai departe? Nu știu. Dar știu că rolul jurnaliștilor va fi extrem de important în vremea următoare. Întrebarea este dacă jurnaliștii vor putea să își facă meseria. Donald Trump și echipa lui consideră presa ca fiind un inamic”, detaliază Linn Washington.

„O să fie rău pentru Ucraina”

Profesorul din SUA crede că, cu Donald Trump la Casa Albă, pentru Ucraina situația nu este una confortabilă.

„A indicat deja că Ucraina ar trebui să încheie un acord cu Rusia: «Sunt un om de afaceri, așa că hai să facem o înțelegere». Acel acord ar presupune ca teritoriile pe care Rusia le-a ocupat deja să le păstreze. Trump nu vrea să mai dea bani către Ucraina. Deci o să fie rău pentru Ucraina și mai putem vorbi și de responsabilitățile SUA în NATO și alte lucruri de acest tip”, spune el.

„Trump admiră oamenii care au controlul total, ca Putin, ca Kim Jong-un. Nu am nicio dovadă, dar cred că există acolo o relație de dependență între Trump și Putin. Nu știu despre ce poate fi vorba, nu vreau să dau informații false, dar cred că ceva îi leagă”, detaliază acesta.

Despre situația umanitară din Fâșia Gaza, Linn Washington consideră că Trump nu va reuși să „facă nimic”.