Sfârșitul unei ere în mass-media americane: o organizație dispare la 60 de ani de la înființare, după o decizie a lui Trump

Patricia de Stacy Harrison, președinte și director executiv al Corporation for Public Broadcasting (CPB), depune mărturie în fața unei subcomisii a Camerei Reprezentanților care organizează audieri privind primul buget al președintelui Donald Trump la Capitol Hill, pe 28 martie 2017, în Washington, D.C. Credit line: Zach Gibson / Getty images / Profimedia

Organizația non-profit responsabilă cu alocarea fondurilor către Serviciul Public de Radiodifuziune (PBS), Radioul Public Național (NPR) și sute de posturi locale din Statele Unite se vor desființa oficial.

Corporația pentru Radiodifuziune Publică (CPB) a anunțat luni că consiliul său de administrație a votat pentru dizolvarea organizației după aproape 60 de ani de activitate, potrivit The Guardian. Patricia Harrison, președinte și director executiv al CPB, a explicat și motivul din spatele acestui vot.

„Ultima măsură a CPB ar fi să protejeze integritatea sistemului media public și valorile democratice prin dizolvare, în loc să permită organizației să rămână fără finanțare și vulnerabilă la atacuri suplimentare”, a afirmat ea.

Organizația a fost creată prin Legea privind radiodifuziunea publică din 1967, iar rolul său principal era acela de a sprijini Radioul Public Național (NPR) și Serviciul Public de Radiodifuziune (PBS), împreună cu 1.500 de posturi media publice deținute și operate la nivel local.

CPB primea anual o finanțare de aproximativ 500 de milioane de dolari, iar banii erau apoi distribuiți către NPR, PBS și rețeaua sa de posturi locale de radiodifuziune.

Cum a pus Trump capăt subvențiilor pentru CPB

Trump și aliații săi conservatori au criticat de mult timp PBS și NPR. Planurile de reducere a finanțării pentru radiodifuzorii publici au fost prezentate în Proiectul 2025, manifestul de dreapta pentru un al doilea mandat al lui Trump, iar în mai anul trecut, președintele american a trimis o notă Congresului cerând să se ia măsuri pentru reducerea finanțării CPB.

„De ani de zile, contribuabilii sunt obligați să subvenționeze [NPR și PBS], care răspândesc propagandă radicală și woke deghizată în «știri»”, scria în memoriu. În iulie, Trump a scris pe rețelele de socializare că orice republican care a votat împotriva reducerilor de fonduri „pentru a permite acestei monstruozități să continue să emită nu va avea sprijinul sau susținerea mea”.

Congresul controlat de republicani a continuat să reducă finanțarea CPB cu 1,1 miliarde de dolari, forțând organizația să își înceteze activitatea în august.

Posturile locale de radiodifuziune publică au fost esențiale pentru zonele din țară în care mass-media tradițională, în special ziarele, s-au închis în ultimele decenii. Peste jumătate din cele 544 de posturi publice de radio și televiziune care au primit finanțare CPB erau considerate rurale, oferind 99% dintre americani acces la mass-media publică.

Reducerile fondurilor federale au inspirat donatori din toată țara să se lanseze într-o campanie de „donații furioase”, trimițând 70 de milioane de dolari în donații către posturile publice de radiodifuziune în ultimul an. Nu este însă clar cât timp vor putea supraviețui posturile de radiodifuziune doar din donații: o analiză estimează că 15% dintre posturile locale riscă să se închidă în trei ani din cauza reducerilor.

Într-o declarație, Ruby Calvert, președinta consiliului de administrație al CPB, a spus că este „convinsă că mass-media publică va supraviețui și că un nou Congres va aborda rolul mass-media publice în țara noastră, deoarece acest lucru este esențial pentru educația copiilor noștri, istoria, cultura și democrația noastră”.