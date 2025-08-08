Coșmarul românilor se dublează: Pe lângă majorarea tarifelor, factura crește și din cauza caniculei. Vom ajunge să plătim în lunile de vară cât în cele de iarnă, spun specialiștii

Facturile la energie electrică urmează să vină puternic majorate după liberalizarea pieței, dar vor fi umflate și de consumul mai mare de aer condiționat, pe fondul caniculei. În România, costurile pentru răcirea locuințelor sunt încă de câteva ori mai mici comparativ cu cele pentru încălzire pe timp de iarnă, dar specialiștii străini avertizează că verile din ce în ce mai fierbinți vor fi „ca iernile”, în privința consumului de energie.

În iunie și iulie 2025, întreaga Europă a traversat un val de căldură cu temperaturi locale care au depășit 40 de grade Celsius. Acesta a determinat o creștere puternică a cererii de electricitate, pe fondul utilizării intense a aparatelor de aer condiționat, iar prețurile s-au dublat în unele momente, arată un studiu realizat de think-tankul Ember Energy.

Luna iunie a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa de Vest, determinând o explozie a utilizării aerului condiționat și o creștere accentuată a prețurilor la electricitate, scrie și Financial Times.

Canicula a dus și la oprirea unor centrale nucleare. Pe de altă parte, producția-record din centralele fotovoltaice a compensat acest lucru în vârfurile de consum din timpul zilei. Iunie 2025 a adus cel mai ridicat nivel de producție solară din istoria UE, 45 TWh, care a asigurat alimentarea rețelei în timpul orelor de zi.

„Schimbare majoră”

Valurile de căldură din această vară au reprezentat o „schimbare majoră” pentru sistemele energetice europene, a declarat Jan Rosenow, coordonatorul programului de energie de la Institutul pentru Schimbări de Mediu al Universității Oxford, citat de Financial Times.

Cererea maximă de electricitate are loc în mod tradițional iarna în Europa, dar, pe măsură ce „verile devin mai fierbinți, acest lucru s-ar putea inversa”, a spus el.

Același lucru este valabil și pentru România. La mijlocul lunii iulie, consumul național de energie electrică a depășit 8.000 de MW în unele momente, ca urmare a temperaturilor ridicate, care au dus la utilizarea masivă a aparatelor de aer condiționat, potrivit datelor Transelectrica, analizate de HotNews.ro.

Chiar și în zilele de weekend, consumul maxim a fost de peste 7.000 de MW. Aceste valori mari ale consumului sunt mai degrabă caracteristice pentru o zi de iarnă.

Cât costă răcirea unui apartament

Pentru răcirea unui apartament de 50 de metri pătrați cu izolație medie, în prezent este nevoie de un consum de aproximativ 270 kWh/lună, potrivit calculelor HotNews.ro, pe baza standardelor europene privind eficiența energetică. La un preț de 1,3 lei/kWh, rezultă o factură de aproximativ 350 de lei pe lună.

Pentru a încălzi electric, pe timp de iarnă, o locuință de 50 de metri pătrați cu izolație medie, este nevoie de circa 900 kWh/lună. La prețul de 1,3 lei/kWh, ar rezulta o factură de 1.170 lei.

Zeci de mii de oameni afectați de pene de curent în București

Pe lângă majorarea facturilor, un alt risc care crește odată cu temperaturile de afară este cel de supraîncălzire a rețelelor și de apariție a penelor de curent. Sursele de energie care au salvat România de întreruperi masive în această vară au fost cele fotovoltaice în timpul zilei și cele hidro, noaptea. În plus, am avut nevoie de importuri de energie în fiecare zi pentru a traversa perioada caniculară.

În București, în weekend-ul 26-27 iulie, când a fost în vigoare un cod roșu de caniculă, nivelul consumului a crescut semnificativ pentru o zi de sfârșit de săptămână, ajungând în multe intervale orare la circa 850 MW, peste nivelul mediu atins în zilele fără condiții de temperaturi extreme, au transmis, pentru HotNews.ro, reprezentanții Rețele Electrice România, compania de distribuție din grupul PPC România.

Consumul maxim în Capitală a fost înregistrat în 7 iulie, la ora 18:00, respectiv 1.140 MW.

În weekend-ul 26-27 iulie, zeci de mii de bucureșteni au fost afectați de pene de curent: 20.000 sămbătă și 40.000 duminică.

„Echipele companiei au intervenit pentru a repara, după caz – cabluri lovite de terți, înlocuiri de diverse echipamente care au fost suprasolicitate, în condițiile în care nopțile caniculare nu permit rețelei de distribuție să se răcească în mod corespunzător”, a mai spus compania de distribuție.

Sursa foto: Dreamstime