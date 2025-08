Cosmonauții ruși nu reușesc să oprească scurgerea de aer din segmentul lor al Stației Spațiale Internaționale: „Ne continuăm eforturile”

O scurgere persistentă de aer din Stația Spațială Internațională (ISS) a eludat până acum toate eforturile de a o remedia. Deși echipajul spera că a sigilat ultima crăpătură de pe modulul rusesc, observațiile pe termen lung au arătat că ISS încă pierde aer, relatează site-ul tech Gizmodo.

În cadrul unei conferințe de presă recente, un oficial Roscosmos le-a spus jurnaliștilor că ultimele încercări de a repara scurgerea au încetinit rata cu care aerul părăsește stația spațială, dar că aceasta nu a fost încă complet sigilată.

„Scurgerea continuă”, a relatat agenția de presă rusă TASS. „Ne continuăm eforturile de a o localiza și repara, iar reparațiile recente au redus semnificativ rata pierderii de aer”, a declarat miercuri Serghei Krikalev, directorul programelor spațiale cu echipaj uman de la Roscosmos.

„Pentru o vreme, am crezut chiar că am găsit ultima crăpătură și am sigilat-o, însă observațiile pe termen lung au arătat că aceasta persistă”, a explicat acesta.

ISS a început să piardă aer cu 6 ani în urmă

Roscosmos a raportat pentru prima dată scurgerea în septembrie 2019, localizând-o în vestibulul care leagă un port de andocare de modulul rusesc „Zvezda”, lansat de agenția spațială rusă pe orbita joasă a Pământului în iulie 2000.

În ultimii șase ani, rata pierderii de aer s-a dublat, de la aproximativ 450 g pe zi, la puțin peste 900 de grame zilnic, potrivit unui raport publicat anul trecut. Acest lucru a determinat NASA să clasifice scurgerea la cel mai înalt nivel de risc.

La acel moment, NASA și Roscosmos nu au reușit să cadă de acord asupra cauzei principale a scurgerii sau asupra unei metode de remediere.

Mai târziu, în luna iunie, lucrurile păreau puțin mai promițătoare. NASA a amânat lansarea misiunii private Axiom 4 către ISS, programată inițial pentru 11 iunie, invocând un nou semnal de presiune în modulul „Zvezda”. NASA a explicat că semnalul de presiune – adică o modificare a fluxului de aer sau a presiunii din cabină, detectată de senzori – ar putea fi un semn că scurgerile au fost sigilate în urma încercărilor recente de reparație.

După cum se dovedește, aceasta este o scurgere extrem de dificil de remediat. Roscosmos, totuși, nu renunță.

ISS ar putea funcționa și fără modulul rusesc cu probleme

„Este important pentru noi toți să ne asigurăm că astfel de situații nu apar la viitoarele stații spațiale,” a declarat Krikalev. Dacă va fi necesar, Roscosmos și NASA ar putea conveni să închidă permanent trapa către modulul rusesc. Fără acces la „Zvezda”, ISS ar funcționa normal, cu excepția faptului că ar avea un port de andocare mai puțin pentru navele spațiale care livrează provizii echipajului.

ISS trebuia să fie scoasă din uz în 2024, dar Rusia și SUA au ajuns la un acord în 2021 privind prelungirea duratei sale de viață.

Dmitri Bakanov, șeful Roscosmos, și Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, au declarat chiar joia aceasta că au convenit să prelungească până în 2028 operațiunile de la bordul ISS.

Înțelegerea a fost făcută în timpul primei întâlniri între un șef al Roscosmos și unul al NASA după o pauză de 7 ani. Ultima oară când o astfel de înâlnire a avut loc a fost în octombrie 2018, când la șefia agenției spațiale americane se afla Jim Bridenstine, iar cea rusă era condusă de Dmitri Rogozin.