Cozi în benzinăriile din mai multe țări europene. Șoferii se tem de noi scumpiri / Care e situația în România

Coadă la o benzinările din Franța, pe fondul scumpirii petrolului cauzată de evenimentele din Iran, 3 martie 2026. Foto: Profimedia

Șoferii din mari multe țări europene, precum Germania, Grecia și Marea Britanie, se grăbesc să-și umple rezervoarele mașinilor, pe măsură ce prețurile carburanților cresc în toată lumea, ca urmare a războiului din Iran, transmit publicațiile locale.

În România nu există deocamdată aglomerație în benzinării, potrivit informațiilor HotNews, deși miercuri dimineață a avut loc o creștere cu 15 bani a prețului carburanților, iar estimările autorităților și analiștilor arată că scumpirile ar putea continua.

Cozi lungi s-au format în mai multe benzinării din Germania, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, relatează publicația News.am. Pe măsură ce conflictul dintre SUA – Israel și Iran se intensifică, șoferii germani se tem de o scumpire accentuată a benzinei și motorinei.

Herbert Rabl, purtător de cuvânt al Asociației Germane a Benzinăriilor, spune că toată lumea este îngrijorată.

Prețurile la pompă au crescut deja de la o zi la alta, iar marile companii petroliere au anunțat că vor adăuga încă „două până la trei procente” la prețuri.

Vineri, un litru de Super E10 costa 1,780 euro, duminică 1,791 euro, iar luni 1,830 euro. „Ne așteptăm ca prețurile să continue să crească”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Automobil Club German (ADAC).

Cozi și în benzinăriile din Grecia

Cozi lungi de mașini s-au format în ultimele 24 de ore și la benzinăriile din Grecia, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu și evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz, unde sute de petroliere sunt blocate sau obligate să își modifice rutele, scrie Athens24.com.

Temerile privind un nou val de scumpiri ale carburanților îi determină pe mulți șoferi să-și facă provizii de combustibil, din precauție.

Potrivit fostului președinte al Federației Panhelenice a Proprietarilor de Benzinării și Comercianților de Carburanți, George Asmatoglou, pe baza datelor actuale, prețurile carburanților vor crește cu încă 5 cenți cel târziu până sâmbătă, 7 martie 2026.

La rândul său, președinta Asociației Proprietarilor de Benzinării din regiunea Attica, Maria Zaga, a subliniat că, până în prezent, există și benzinării care încă nu au majorat prețurile față de ziua de sâmbătă. „Oamenii sunt speriați și vin în număr mare să alimenteze. Se creează un val de panică”, spune ea, adăugând că au existat și benzinării care și-au epuizat stocurile în urma aglomerației.

Și benzinăriile din Marea Britanie sunt aglomerate, transmite Birmingham Live. În unele cazuri, șoferii sunt nevoiți să aștepte în mașini peste o oră pentru a-și alimenta rezervorul, anticipând creșterea prețurilor și posibilele penurii de combustibil în Regatul Unit.

Cozi de zeci de mașini au fost observate în fața unei benzinării din Londra, dar situația este similară și în alte orașe, precum Birmingham sau Liverpool.

Prețurile în benzinăriile din România au crescut cu 15 bani pe litru miercuri dimineață

În România, prețurile la carburanți au crescut brusc miercuri dimineața, cu 15 bani pe litru. Cea mai ieftină benzină standard costă peste 8 lei, iar unele sortimente de diesel premium au depășit chiar și pragul psihologic de 9 lei.

Deocamdată, potrivit informațiilor HotNews, nu au fost semnalate cozi sau aglomerație în benzinării.

Analiștii și autoritățile se așteaptă ca prețurile să ajungă chiar și la 10 lei pe litru, dacă va mai continua creșterea barilului de petrol.