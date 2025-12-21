Cozonac pufos cu nucă. Rețetă tradițională și mod de preparare

Cozonacul pufos cu nucă este nelipsit de la masa de Crăciun, fiind unul dintre deserturile tradiționale așteptate de cei adunați la sărbătoare. Deși frământarea și coacerea lui durează ore bune, mirosul cozonacului pufos cu nucă aburind parcă te întoarce în perioada de bucurie a copilăriei.

O primă rețetă de cozonac pufos cu nucă am găsit pe farfuriacolorata.ro. Rețeta explică pas cu pas ce ingrediente sunt necesare pentru doi cozonaci pufoși cu nucă și cum ajungeți la un desert care va impresiona negreșit toți invitații de la masa de Crăciun.

Rețetă tradițională pentru cozonac pufos cu nucă

Ingrediente pentru aluat

Atât ingredientele pentru aluat, cât și cele pentru umplutură sunt pentru doi cozonaci:

1 kg făină

50 grame drojdie proaspătă

250 grame zahăr

3-4 pliculețe zahăr vanilat

500 ml lapte

100 ml ulei

5 gălbenușuri

sare

esență lămâie+ coajă rasă de lămâie

Ingrediente pentru umplutură

400 grame nucă

5 albușuri

5 linguri zahăr

3 linguri cacao

rahat, stafide opțional

Mod de preparare a cozonacului pufos cu nucă

Cer­neți făina de trei ori într-un bol mare și încăpător, apoi faceți o adâncitură în mijloc, dar fără să ajungeți până la fundul vasului. Încălziți laptele împreună cu zahărul și zahărul vanilat, doar cât să se topească zahărul.

Luați câteva linguri din laptele călduț și dizolvați drojdia în el, apoi turnați amestecul în adâncitura din făină. Presărați deasupra puțină făină din vas, doar cât să acoperiți, și lăsați totul la odihnit aproximativ 10 minute. După acest timp, drojdia ar trebui să fie activată, crăpând făina de deasupra, ca un mic vulcan. Dacă nu observați acest lucru, mai așteptați puțin.

Separat, frecați gălbenușurile cu sarea, adăugați coaja de lămâie, apoi turnați compoziția peste făină. Adăugați și restul de lapte și începeți să amestecați cu mâinile până obțineți un aluat omogen. Turnați uleiul treptat, în fir subțire, ungându-vă și mâinile, și continuați frământarea. Din când în când mai adăugați ulei. Dacă este necesar, puteți folosi chiar mai mult de 100 ml.

Dacă aveți răbdare, frământați aproximativ 30 de minute. Acoperiți apoi vasul și lăsați aluatul la căldură, să dospească. Între timp, pregătiți umplutura. Bateți albușurile spumă cu zahărul, apoi încorporați nuca și cacaoa, amestecând bine.

Când aluatul și-a dublat sau triplat volumul, după aproximativ 1 oră și jumătate sau chiar două, împărțiți-l în două bile, iar fiecare bilă tăiați-o în două părți egale. Întindeți fiecare bucată pe un blat uns cu ulei, adăugați umplutura și rulați. Împletiți rulourile câte două, așezați-le în tăvi tapetate cu hârtie de copt și mai lăsați-le puțin la crescut. Înainte de coacere, ungeți cozonacii cu gălbenuș de ou și presărați zahăr deasupra.

Coaceți la foc mediu spre mare în primele 15 minute, apoi reduceți temperatura. Timpul exact depinde de cuptor, dar dacă observați că se rumenesc prea tare, după 30-40 de minute puteți acoperi cozonacii cu hârtie de copt. Astfel vor rămâne frumoși și nu se vor arde. Timpul total de coacere este de aproximativ o oră.

VIDEO Cozonac pufos cu nucă – rețeta Sandei Marin

Ingredientele pentru a avea pe masă un cozonac pufos cu nucă, după rețeta scrisă de Sanda Marin, sunt:

600 g făină,

1 cească lapte,

2 ouă întregi,

2 gălbenuşuri,

1/2 linguriţă sare,

140 g unt proaspăt,

2 linguri zahăr, 20 g drojdie,

vanilie.

Ingrediente umplutură:

500 g nuci măcinate,

350 g zahăr pudră,

un praf de sare,

1/2 cească lapte.

Mod de preparare aluat cozonac pufos cu nucă

Se înmoaie drojdia cu o linguriţă de zahăr şi puţin lapte călduţ. Se freacă untul spumă cu două linguri de zahăr. Se cerne într-un vas larg făina, se face loc la mijloc şi se toarnă plămădeală, o cească de lapte, două ouă întregi si două gălbenusuri frecate cu 1/2 linguriţă de sare; se frământă, adăugând şi untul frecat spumă, până face aluatul băşici şi se desprinde de pe mână. Coca trebuie să fie ceva mai tare decât la cozonacul obişnuit (simplu). Se lasă să crească.

Umplutura

Se amestecă nucile măcinate cu zahărul pudră şi cu un vârf de linguriţă de sare. Se opăreşte cu 1/2 ceaşcă de lapte clocotit şi se freacă până se face pasta potrivit de consistentă (dacă este necesar, se mai adaugă lapte, dar cu grijă, deoarece pasta devine uşor prea moale).

Aluatul crescut se desparte în două, se întinde prima foaie pe masa presărată cu făină, deasupra se întinde jumătate din nucă, într-un strat cât mai egal, se rulează şi se pune în forma unsă cu unt. Acelaşi lucru se repetă cu a doua bucată de aluat. Se ung cu ou si se dau imediat la cuptor, fără să se lase aluatul în formă să crească, deoarece se fac goluri între nucă şi aluat. Se coace la foc potrivit.

Rețetă de cozonac pufos cu nucă, generată de inteligența artificială

Am cerut ChatGPT să ne scrie o rețetă tradițională de cozonac pufos cu nucă și iată ce a ieșit:

Ingrediente pentru aluat

1 kg făină albă tip 000

50 g drojdie proaspătă (sau 14 g drojdie uscată)

400 ml lapte

200 g zahăr

4 gălbenușuri

150 ml ulei

1 linguriță sare

coajă rasă de la 1 lămâie

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

Ingrediente pentru umplutură

4 albușuri

200 g zahăr

300 g nucă măcinată

2 linguri cacao

1 linguriță esență de rom (opțional)

Mod de preparare

Cerneți făina de două–trei ori într-un vas mare. Faceți o adâncitură în mijloc, fără să ajungeți la fundul vasului. Încălziți laptele împreună cu zahărul și zahărul vanilat, doar cât să se dizolve zahărul (nu trebuie să fiarbă). Luați câteva linguri de lapte călduț și dizolvați drojdia în el. Turnați drojdia în adâncitura din făină, presărați puțină făină deasupra și lăsați 10–15 minute, până când drojdia se activează și „înflorește”.

Frecați gălbenușurile cu sarea până se deschid la culoare. Adăugați coaja de lămâie și turnați amestecul peste făină. Adăugați și restul de lapte. Amestecați totul cu mâinile, apoi începeți să adăugați uleiul treptat, în fir subțire, frământând continuu. Aluatul va fi moale și ușor lipicios. Nu adăugați făină suplimentară. Frământați 15–30 de minute, până când aluatul devine elastic și se desprinde de mâini.

Acoperiți vasul cu un prosop curat și lăsați aluatul la căldură timp de 1½–2 ore, până își dublează sau chiar triplează volumul. Bateți albușurile spumă tare cu zahărul. Încorporați nuca măcinată, cacaoa și esența de rom, amestecând ușor.

Împărțiți aluatul dospit în două părți egale. Fiecare parte se împarte la rândul ei în două. Întindeți fiecare bucată pe blatul uns cu ulei, adăugați umplutură din belșug și rulați. Împletiți câte două rulouri și așezați-le în tăvi tapetate cu hârtie de copt. Lăsați cozonacii în tăvi, acoperiți, încă 30–40 de minute, până cresc frumos.

Amestecați gălbenușul cu laptele și ungeți cozonacii. Presărați puțin zahăr deasupra. Coaceți în cuptorul preîncălzit la 180°C în primele 15 minute, apoi reduceți la 160–170°C și continuați coacerea încă 40–45 de minute.

Scoateți cozonacii din cuptor și lăsați-i să se răcească pe un grătar, acoperiți ușor cu un prosop.