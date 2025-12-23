Crăciun 2025. Câteva lucruri la care trebuie să fiți neapărat atenți în perioada Sărbătorilor: Nu pleca din bucătărie în timp ce găteşti

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a făcut o serie de recomandări către populaţie pentru a nu exista situaţii neplăcute de sărbători, scrie Agerpres.

Fie că este vorba de pregătirea preparatelor în bucătărie, fie de împodobirea casei de sărbători, trebuie respectate o serie de măsuri.

”Măsurile simple de precauţie vă ajută să vă bucuraţi de preparatele voastre preferate fără riscuri. De asemenea, ţineţi copiii la distanţă de zona de gătit şi nu îi lăsaţi nesupravegheaţi în bucătărie”, a transmis DSU, marţi, pe Facebook.

Sfaturi de Crăciun 2025 și Revelion 2026

Sfaturi pentru populaţie:

* nu pleca din bucătărie în timp ce găteşti, mai ales când ai preparate pe foc;

* dacă uleiul din vas ia foc, nu folosi apă; opreşte imediat sursa de gaz/electricitate şi acoperă vasul rapid cu un capac metalic sau cu un prosop ud, stors bine pentru a opri alimentarea cu oxigen;

* orientează mânerul tigăilor şi oalelor spre interiorul plitei sau aragazului pentru a evita răsturnările accidentale, mai ales dacă ai copii sau animale de companie;

* păstrează prosoapele de bucătărie, mănuşile textile, hârtia şi orice alt material combustibil departe de aragaz şi de flacăra deschisă;

* după ce ai terminat de gătit, verifică şi închide întotdeauna aragazul şi cuptorul, înainte de a părăsi locuinţa sau de a merge la culcare.

Sfaturi de Crăciun 2025 și Revelion 2026 pentru casă

Şi în ceea ce priveşte aranjarea casei de sărbători, autorităţile vin cu o serie de recomandări:

* folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice în stare perfectă de funcţionare, iar dacă sunt defecte, au fire neizolate sau sunt improvizate, renunţaţi la ele – remedierea defecţiunilor se face doar de persoane autorizate;

* nu suprasolicitaţi instalaţia electrică, evitaţi folosirea simultană în aceeaşi priză sau prelungitor a mai multor aparate cu consum mare (aparate de încălzire sau alte electrocasnice), deoarece supraîncărcarea poate duce la supraîncălzire şi incendiu;

* poziţionaţi bradul la o distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură (şeminee, sobe, calorifere, reşouri) şi de sursele de foc deschis (lumânări, brichete);

* asiguraţi-vă că bradul este montat stabil şi nu poate fi răsturnat accidental de copii, animale de companie sau curenţi de aer.

”Protejaţi-vă locuinţa şi familia pentru ca magia sărbătorilor să fie completă! Aveţi grijă de lucrurile care dau culoare acestei perioade”,