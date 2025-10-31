Creșteri de prețuri la curent electric și energie termică, de la 1 noiembrie. Anunțul făcut de o asociație de profil

Taxa de cogenerare se va majora cu 62% de la 1 noiembrie, ceea ce va face ca prețurile pentru energia electrică și cea termică să crească și ele „ușor”, potrivit anunțului făcut vineri de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

AEI a explicat că această taxă, pe care românii sunt obligați să o achite din 2011, „este o sumă percepută clientului pe fiecare kWh de energie electrică consumată, introdusă pentru a finanța producătorii de energie care generează simultan energie electrică și termică (cogenerare), cu eficiență ridicată”.

Scopul, potrivit asociației, a fost acela de a finanța construcția de noi centrale sau modernizarea celor existente, „care să aibă o eficiență superioară și astfel să ajungă să producă energie electrica și termică mult mai ieftină în viitor”.

„Specularea unor articole din Directiva Europeana privind producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență a permis schimbarea scopului pentru care a fost gândită taxa de cogenerare, și a fost deturnată pentru a continua «subvenționarea mascată» a sistemului de producție a energiei termice”, susține AEI.

Din 2011 și până la finalul lui 2024 au fost acumulate „peste 13 miliarde de lei”, însă „banii s-au folosit aproape exclusiv la subvenția energiei termice în 10 – 15 orașe”, mai notează AEI.

„Creștere de 0,5% a prețului energiei electrice”

Asociația notează că, la 1 noiembrie 2025, taxa de cogenerare va crește cu 62%, sau 0,0052 lei/kWh. Astfel, va fi de 0,0136 lei/kWh, de la 0,0084.

Această majorare „determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice”.

„Această creștere a prețului energiei electrice nu este semnificativă, dar se pune problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Munții Apuseni care nu are nici un venit să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăiește într-un oraș cu salarii de mii de euro?”, scrie AEI.

Cu cât va crește prețul energiei termice

AEI a amintit că de la 1 noiembrie „intră în vigoare TVA redus de 11 % pentru termoficare, valabil până la 31 martie 2026, destinată încălzirii populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, dar doar în perioada 1 noiembrie – 31 martie”.

În aceste condiții, de la 1 noiembrie, preţul facturat către populaţie pentru o gigacalorie (Gcal) în București este de 366,94 lei cu TVA.

„Astfel, în iarna 2025/2026 avem o creștere a prețului energiei termice pentru consumatorul fina cu 2%. În acest context costul mediu cu energia termică în București în lunile de iarnă 2025/2024 vor fi mai mari cu cca 8 lei/lună la o garsonieră până la 18 lei/lună la un apartament cu 4 camere”, a conchis AEI.