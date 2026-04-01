Creșteri spectaculoase pe burse după declarațiile lui Trump / Petrolul a coborât sub 100 dolari/baril

Acțiunile de pe burse au înregistrat miercuri o creștere spectaculoasă, obligațiunile s-au apreciat, iar dolarul a scăzut, pe fondul speranțelor privind o detensionare a conflictului cu Iranul, care au alimentat cea mai puternică revenire a piețelor bursiere regionale din ultimii peste trei ani, transmite Reuters.

Indicele european STOXX 600 s-a apreciat cu 2,3% la începutul tranzacționării – fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere zilnică din ultimul an – pe fondul creșterii cu aproximativ 4% a acțiunilor din sectorul turismului și cu 3,6% a celor din sectorul aerospațial și al apărării.

Importantul indice MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific, cu excepția Japoniei a crescut cu 4,7%, punând capăt unei serii de patru zile de pierderi și înregistrând cea mai mare creștere zilnică de după noiembrie 2022, după ce Donald Trump a declarat că SUA ar putea înceta atacurile militare asupra Iranului în două-trei săptămâni, iar secretarul de stat american Marco Rubio a spus că vedem „linia de sosire” în războiul cu Iranul.

„Părțile sunt încă destul de departe una de alta în ceea ce privește semnificația unui armistițiu sau a păcii, dar piețele salută faptul că se poartă discuții”, a declarat Rodrigo Catril, strateg valutar la National Australia Bank din Sydney.

„Acesta este un semn pozitiv, cel puțin în ceea ce privește semnalarea sau disponibilitatea de a pune capăt conflictului”, a spus el, într-un podcast. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la un compromis. „În timp ce toate acestea se întâmplă, atacurile continuă de ambele părți”, a adăugat Catril.

Datele economice solide pentru luna martie au alimentat o revenire a acțiunilor coreene și japoneze. Indicele Kospi din Coreea de Sud a condus creșterile, urcând cu până la 9,1%, în timp ce indicele Nikkei 225 a avansat cu 5,2%, iar acțiunile taiwaneze au câștigat 4,6% la maximele zilei.

Creșterile de pe burse par să ignore un articol Wall Street Journal potrivit căruia Emiratele Arabe Unite ar putea intra în conflict și fac lobby pentru o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care să le autorizeze să participe la acțiuni militare pentru a forța deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump va oferi informații actualizate despre Iran într-un discurs adresat națiunii miercuri seară, la ora 21:00 ora locală (joi, ora 04:00 în România).

Optimism pe piețele futures, petrolul a coborât sub 100 dolari/baril

Contractele futures e-mini S&P 500 au crescut cu 0,7%, iar contractele futures Nasdaq au câștigat 1,1% după anunț. În primele tranzacții europene, contractele futures pan-regionale au crescut cu 2,6%, contractele futures germane DAX cu 2,4%, iar contractele futures FTSE au câștigat 1,1%.

Acțiunile de pe Wall Street au crescut marți, pe fondul pariurilor traderilor pe o potențială ieșire din război, ducând indicele S&P 500 la o creștere de 2,9%, în timp ce piețele petroliere au continuat declinurile anterioare din tranzacțiile asiatice.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 4,1%, la 99,76 dolari pe baril.

Acțiunile sud-coreene au înregistrat cea mai bună zi din ultima lună, pe fondul creșterii cu 13,5% a Samsung Electronics și cu 11,5% a SK Hynix, după ce exporturile au crescut cu 48,3% în martie, depășind cu mult așteptările pieței.

Creșterea exporturilor sud-coreene a fost „determinată de efectele favorabile ale prețurilor și de cererea globală puternică de cipuri”, au spus analiștii de la ING. „Restricțiile de aprovizionare par să aibă un impact limitat asupra exporturilor cheie până în prezent”, au notat aceștia.

