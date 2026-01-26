Crima din Cenei: Un alt tânăr spune că a fost bătut de copiii acuzați că l-au ucis pe Mario, dar poliția a oprit ancheta / Reacția IPJ Timiș

Cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi sub acuzația că l-au ucis pe Mario Berinde sunt acuzați că au agresat pe stradă un tânăr de 18 ani, tot din localitatea Cenei, cu câteva săptămâni înainte de crimă. Tânărul a făcut plângere la poliție, însă ancheta s-a oprit după ce acesta și-a retras plângerea, a anunțat luni IPJ Timiș, citat de Tion.

Precizările Poliției Timiș vin după ce în spațiul public au apărut informații că minorii acuzați de crimă nu sunt la prima faptă cu violență. Mai exact, tatăl unui băiat de 18 ani a susținut că fiul său a fost atacat cu un briceag în zona feţei.

Potrivit poliției Timiș, în 23 decembrie 2025, un tânăr de 18 ani din Cenei s-a prezentat la Poliție și a spus că a fost bătut de cei doi minori, incidentul fiind pe un drum din extravilanul localității Cenei.

„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliție Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localității Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară. În urma sesizării, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii întregii situații de fapt”, a transmis IPJ Timiș.

Ancheta nu a mai continuat însă, după ce victima și-a retras plângerea, la 14 ianuarie.

„La data de 14.01.2026, persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, continuarea procedurilor penale este condiționată de existența voinței persoanei vătămate”, au explicat reprezentanții IPJ Timiș.

Cazul uciderii lui Mario Berinde

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Doi adolescenţi de 15 ani sunt arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost lăsat în libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal, potrivit legii din România.

Băiatul de 13 ani a fost preluat de autorități după ce duminică localnicii din Sânmihaiu Român s-au revoltat după ce au aflat că a fost adus acolo la bunici și au cerut că băiatul să plece.

Crima din Cenei a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30.

Potrivit anchetei, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. Acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru.

Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte, potrivit anchetei.

Mario a fost înmormântat sâmbătă în localitatea natală.

Copiii au mărturisit că au consumat droguri

Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi după ce cei doi au declarat în fața procurorilor că au consumat droguri, după crimă.

Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă este suspect de consum droguri. Analizele sale au ieșit pozitive pentru marijuana. Procurorii DIICOT au anunţat după aceea că au deschis un dosar penal. Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor sub acuzația de trafic de droguri.