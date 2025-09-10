Crima oribilă în Donețk. Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, a violat și ucis o fetiță de 9 ani 

Un militar rus în vârstă de 32 de ani a fost arestat, fiind cercetat pentru omor după ce, săptămâna trecută, a agresat sexual o fată de 9 ani, pe care apoi a ucis-o. S-a întâmplat în satul Olkhovatka, regiunea Donețk, aflată în prezent sub ocupația rusă, scrie Novaia Gazeta.

Alexei Chumachenko era recidivist – fusese condamnat la închisoare în 2021 pentru viol, dar a fost scos din detenție înainte de termen pentru a lupta în războiul din Ucraina. În 2023, bărbatul a dezertat, iar în 2024 a fost dat în urmărire pentru părăsirea fără permisiune a unității.

Potrivit surselor canalului de Telegram ASTRA, Chumachenko a atacat-o pe fetița de 9 ani în după-amiaza zilei de 5 septembrie, pe malul râului Bulavin, în satul Ilinka, în apropiere de casa ei. Militarul se angajase de un an în gospodăria bunicii fetei și locuia împreună în casa lor. Îndeplinea sarcini casnice și o mai ajuta pe copilă la teme.

Militarul a bătut-o cu bestialitate, a violat-o, a strangulat-o și apoi i-a aruncat cadavrul în râu, potrivit presei locale. Acesta a fost prins două zile mai târziu, iar acum este cercetat în arest pentru omor.

Cum justifică autoritățile de la Moscova eliberările infractorilor pentru război

Autoritățile de la Moscova nu au comentat deocamdată acest caz, însă anterior, în 2023, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a justificat deciziile privind eliberarea deținuților care au ales să meargă la război. Acesta a declarat că „există și un al doilea drum, atunci când condamnații, inclusiv pentru infracțiuni grave, își ispășesc cu sânge crima pe câmpul de luptă. Își ispășesc cu sânge, în brigăzile de asalt, sub gloanțe, sub obuze”, a transmis RBC atunci declarația lui Peskov.

Nu este unicul caz când foștii deținuți, participanți la războiul din Ucraina, au săvârșit infracțiuni sau chiar crime.

Un caz sonor a fost la începutul anului acesta, când un fost deputat local condamnat pentru viol a scăpat de pedeapsă după ce a acceptat să meargă pe front în Ucraina. El a fost apoi decorat de Putin „pentru acte de eroism și merite deosebite”.

Într-un alt caz, un luptător MMA, care a violat o fată de 18 ani, a mers pe front, iar după ce s-a întors din război organizează concursuri pentru copii. Aceste două cazuri au fost prezentate pe larg de presa independentă din Rusia.

Acum câteva săptămâni, Hotnews a relatat despre Vladislav Kanius din Kemerovo, Rusia, care și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să participe la războiul din Ucraina, iar în două luni era deja acasă.

Periodic, presa independentă din Rusia, care în mare parte lucrează din străinătate, publică informații despre comportamentul agresiv și chiar recidiva frecventă a celor care s-au întors de pe front, după ce au fost eliberați din închisoare.

Inițial, la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Moscova nu confirmase participarea persoanelor condamnate la războiul din Ucraina. Ulterior, absolvirea de pedeapsa penală pentru participarea la lupte militare a fost chiar prevăzută în legislația rusă.