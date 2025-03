Crin Antonescu: Cred că familia e formată dintr-un bărbat şi o femeie. Am votat „pentru” la referendum / În niciun caz nu reduc drepturile nimănui

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat luni că el consideră familia tradiţională ca fiind formată dintr-un bărbat şi o femeie şi că a votat „pentru” la referendumul din 2018, dar insistă că în niciun caz nu ar reduce drepturile nimănui printr-un referendum.

„În niciun caz nu reduc drepturile nimănui. Drepturile existente nu le reduc printr-un referendum. De aceea este destul de periculos să ai o armă cu două tăişuri, pentru că referendumul conturează, exprimă voinţa populară într-o privinţă, dar el, să nu uităm, a fost şi instrumentul unor dictatori sau a unor oameni care au limitat drepturile. Nu limitez drepturile”, a spus Crin Antonescu, la Digi24, întrebat dacă ar limita drepturile comunităţii LGBT cu un referendum sau cu o modificare a Constituţiei care să reducă familia la bărbaţi şi femei, transmite News.ro.

„Cred că familia tradiţională e formată dintr-un bărbat şi o femeie, am mai spus-o. Am participat la referendum atunci când s-a organizat. Am votat „pentru”. Dar nu stă în agenda mea nicicum, dacă aş deveni preşedinte, un astfel de referendum. Sunt alte probleme mult mai urgente”, a mai spus Antonescu.

Antonescu, despre rolul Primei Doamne: Soția mea e un om cu discernământ, empatic, care ar putea face ce fac în general primele doamne

Crin Antonescu a mai declarat, luni, despre rolul Primei Doamne, că dacă ar ajunge preşedinte s-ar consulta cu soţia sa, europarlamentarul PNL Adina Vălean, relatează News.ro.

„Dacă ajung eu preşedinte, despre prima mea doamnă vorbim, nu despre prime doamne în general, că nu poţi vorbi despre primele doamne ale altora. E un om cu care m-aş consulta, pentru că e un om cu experienţă politică, e un om cu ştiinţă politică, e un om care a avut, cum se ştie, poziţii internaţionale importante. În al doilea rând e un om cu discernământ, e un om empatic, e un om care ar putea face ce fac în general primele doamne, nu să se implice în jocul politic, dar la nivelul… Asta cred eu, decizia e a ei. Că ea şi-ar putea continua foarte bine cariera pe care o are acum în Parlamentul European”, a spus Crin Antonescu la Digi 24.

„Eu mi-aş dori-o aici, mi-aş dori-o implicată. O primă doamnă poate face multe lucruri bune la nivelul societăţii civile, la nivelul societăţilor de binefacere. Și da, ar fi un om care m-aş sfătui, fără niciun fel de îndoială”, a subliniat Antonescu.