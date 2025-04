Crin Antonescu le-a spus primarilor PNL, PSD și UDMR că ar fi „ridicol” să piardă alegerile: „Nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră” / Primar al coaliției: „Se stresează că nu intră în turul 2”

„Nu se poate ca noi, împreună cu aproape 3.000 de primari care au schimbat fața României să nu câștigăm aceste alegeri”, le-a spus Crin Antonescu, într-o ședință online de joi seara, parlamentarilor și membrilor din teritoriu ai partidelor PSD, PNL și UDMR. „În general s-a inspirat teamă”, a spus un primar contactat de HotNews, după ședință.

Crin Antonescu și-a început discursul în fața membrilor celor trei partide care formează coaliția de la guvernare prin a le spune că este o „săptămână decisivă”. El a spus că România s-a schimbat enorm în ultimii ani.

„Toate aceste lucruri le-ați făcut dumneavoastră. Este un adevăr care poate fi contestat de propagandă, care poate fi răstălmăcit de adversarii noștri, dar care este real”, a spus Crin Antonescu, conform surselor HotNews.

„Nu se poate ca noi, împreună cu aproape 3.000 de primari care au schimbat fața României, să nu câștigăm aceste alegeri. Ar fi ridicol, nedrept și dezastruos. Nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră, care ați construit în toți acești ani”, le-a spus Antonescu membrilor PSD, PNL și UDMR.

Crin Antonescu, despre contracandidații săi: „Un semi-huligan, un aventurier și un procesoman”

În timpul discursului său, Crin Antonescu a vorbit și despre George Simion, Victor Ponta și Nicușor Dan.

„Cine sunt contracandidații? Un domn Simion care este un semi-huligan. Un domn care plătește instrumente de propagandă care să denigreze România în Statele Unite. Un om care face tot ce poate pentru ca vizele obținute să fie suspendate și să rămână suspendate. Acesta este suveranistul? Un asemenea președinte pentru România, un președinte care nu are dreptul să intre în două țări… Un asemenea președinte poate da peste cap România”, a spus Crin Antonescu despre candidatul AUR.

Crin Antonescu l-a numit pe Victor Ponta „aventurier”.

„Ce mai avem? Un aventurier, o persoană care fără pic de rușine, fără pauză de la o mitomanie care pare patologică. O persoană care a părăsit PSD, apoi a găsit adăpost tot la PSD, a găsit un mandat de parlamentar tot la PSD, iar astăzi este cel mai mare critic al guvernării. Nu se poate merge pe mâna acestui om”, a spus candidatul PSD, PNL și UDMR la prezidențiale.

Despre Nicușor Dan Crin Antonescu a spus că este „procesoman”.

„Avem un procesoman care blochează totul. Un om care nu e în stare să gestioneze relațiile dintr-un partid de 8-10%, USR-ul. Gândiți-vă cum ar fi să gestioneze România. Principalul sponsor are afacerile în Rusia și Belarus”, susține Antonescu.

El și-a încheiat discursul prin a spune că „PSD și PNL niciodată nu a pierdut vreo bătălie” și a spus că este pregătit pentru „finish-ul victorios”.

„Mulțumesc președinților PSD, PNL, UDMR de la organizațiile județene. Am pornit greu, dar am mers din ce în ce mai bine. Sunt pregatit pentru finish-ul victorios al acestei bătălii. Experiențele recente ne arată că fiecare vot conteaza”, și-a încheiat Crin Antonescu discursul, conform informațiilor HotNews.

Primar al coaliției: „Se stresează că nu intră Crin în turul 2”

Contactat de HotNews după ședință, un primar al coaliției a spus că „discuția a fost motivantă”.

„Toate lucrurile care s-au spus sunt pentru a ne motiva, să ieșim pe stradă, să ieșim să vorbim cu oamenii. Au vrut să ne convingă să ieșim și noi să convingem oamenii la rândul nostru”, a declarat, cu condiția anonimatul, un edil de la PSD.

„E o reușită și că am reușit să ne vedem cu toții. Toată lumea vrea un președinte echilibrat, să continuăm calea europeană. Ni s-a spus clar că PSD nu-l susține pe Ponta și că PNL nu-l susține pe Nicușor Dan”, a mai spus acesta.

Un alt primar cu care HotNews a discutat a spus că impresia cu care a rămas în urma ședinței este că liderii PSD, PNL și UDMR „se stresează că nu intră Crin Antonescu în turul 2”.

„Ideea de bază a întâlnirii a fost mobilizarea tuturor, deoarece se tem ca nu intră în turul 2. Nu au zis asta, dar ăsta e scopul mobilizării”, a spus alesul local din partea coaliției PSD, PNL și UDMR.

Primarul a spus că „în general s-a inspirat teama” pentru a fi mobilizați membrii de partid: „Pe principiul că dacă iese Nicușor, or să se schimbe multe și nu ne va mai fi bine nouă, celor trei partide”.

Un alt primar al coaliției a spus, întrebat de HotNews dacă se simte mai motivat după ședința de joi să îi facă campanie lui Crin Antonescu, că „Da”.

Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor: „Victor Ponta și Nicușor Dan nu vor intra în turul II”

La ședință, președintele PSD le-a transmis liderilor că trebuie să se mobilizeze și că se bucură că, spre deosebire de campania pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, cele trei partide au reușit să se organizeze într-o ședință comună.

„Lăsând toate orgoliile deoparte, vom reuși să apărăm ce am construit împreună în ultimii 35 de ani. Altfel, nu vă așteptați ca democrația să arate la fel după aceste alegeri ”, le-a spus Marcel Ciolacu.

El a subliniat că PSD nu îl susține pe Victor Ponta, despre care spune că nu va intra în turul 2. Ciolacu le-a zis liderilor că orice vot pentru Ponta îl va ajuta pe Nicușor Dan.

„PSD nu îl susține pe Victor Ponta – ca să fiu foarte direct și foarte clar. Victor Ponta nu va intra în turul 2. Orice vot pentru Victor Ponta duce la o șansă în plus pentru Nicușor Dan de a intra în turul 2. Să ne mobilizăm, să vorbim cu oamenii, să ducem această bătălie cu demnitate. Nu pentru noi și nu pentru Crin Antonescu. Să o ducem pentru tot ce am muncit și tot ce am făcut împreună”, a transmis, în final, premierul.

La rândul lui, Kelemen Hunor a îndemnat la mobilizare și la vot util: „Trebuie să fim atenți la votul util. Cine poate câștiga această bătălie în afară de Crin Antonescu? Simion.”

Liderul UDMR s-a declarat un pic emoționat de numărul mare de aleși locali prezenți la ședință. Și el le-a spus membrilor celor trei partide că nici fostul premier PSD Victor Ponta, nici Nicușor Dan nu vor ajunge în finala prezidențială. În caz contrar, spune el, atât România, cât și partidele, vor avea de pierdut.

„Și eu cred că nici Ponta și nici Nicușor Dan nu vor intra în turul 2. Rațiunea arată că singurul care poate câștiga această bătălie împotriva lui Simion este Crin Antonescu. (…) Fiecare, într-un fel, se va descurca apoi. Dar va pierde România și va pierde fiecare partid. Nu putem permite să nu câștigăm această bătălie electorală”, a încheiat Kelemen Hunor.