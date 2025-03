Crin Antonescu, răspuns ironic dat Elenei Lasconi: „Eu nu am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției”

În cadrul unei dezbateri la Antena 3, Crin Antonescu a fost întrebat de către Elena Lasconi, printr-o înregistrare video, de câte ori a încercat să se angajeze în ultimii 10 ani și de ce crede că nu l-a angajat nimeni. În replică, Antonescu a făcut o referire vag voalată la soțul candidatei USR, care a devenit consilier parlamentar după ce soția sa a fost aleasă primar la Câmpulung.

„Stimată doamnă pentru că nu am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției mele. Nu s-a pus problema nici să fiu parlamentar. Puteam fi și angajat la un cabinet, dar nu am încercat să mă angajez. Nu vreau să existe nicio notă de maliţiozitate în răspunsul meu. El nu a vizat cazuri particulare, pur şi simplu am considerat că, din moment ce am alte preocupări, nu este cazul să încasez niște sume de la statul român sau de la privați niște sume pentru care să fac figurație”, a răspuns Crin Antonescu.

Întrebat care este contracandidatul pe care și l-ar dori mai mult în turul II pentru că ar avea șanse mai mari să-l învingă, Antonescu a răspuns:

„Îi respect pe toți candidații, îi respect pe alegători. Mă tem ca victorios fiind după 5 ani să inventariez niște dezamăgiri ale românilor. Eu îmi doresc ca dezamăgirea oamenilor să nu se repete pentru că, de data asta, a ajuns niște cote greu de acceptat.”

În ce privește premierul pe care și l-ar dori în cazul în care va fi ales președinte, Antonescu a spus că aceasta este o chestiunea care nu ține de preferințe.

„Sunt contracandidați de o vitejie fără seamăn, care spun că unica soluție este să nu mai fie Marcel Ciolacu prim-ministru. Când Nicușor Dan spune că diferența dintre noi doi este că lui nu-i place PSD – Asta să fie singura diferență? Sunt dezolat? – Aici nu e pe plăceri, Nicușor! Care e majoritatea fără PSD? O fac cu AUR, cu SOS, cu POT? Eu voi găsi un guvern în funcțiune cu care voi discuta, cu care vom încerca să schimbăm lucruri. Cât va dura guvernarea, cine va fi prim-ministru este o decizie a coaliției”, a spus Antonescu.

„Nu eu inventez sau prescriu prim-miniștri, ultimii doi președinți au făcut asta și văd că e jale mare. Eu am de gând să lucrez cu orice prim-ministru legitim susținut de majoritatea parlamentară”, a conchis candidatul la președinție al coaliție de guvernământ.

În august 2024, Newsweek scria că soțul Elenei Lasconi, Cătălin-Teodor Georgescu, a fost angajat într-un post de consilier juridic la grupul parlamentar al USR. Angajarea sa a avut loc în 2021, la un an după ce Lasconi a devenit primar la Câmpulung.