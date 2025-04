Crin Antonescu spune că nu vrea pensie specială: „Să nu mă puneţi să jur, să nu mă puneţi să vă dau în scris”

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale din luna mai, Crin Antonescu, a afirmat miercuri seară că nu are nicio obligaţie să se angajeze public că va renunţa la pensia specială de parlamentar, dar a adăugat că nu a făcut şi nu va face o cerere în acest sens.

„Nu trebuie să mă angajez public, nu am nicio obligaţie în sensul acesta. Pot doar să vă informez că sunt beneficiar potenţial, adică în virtutea legii. Aş putea face cererea pentru pensia specială. Nu am făcut şi nu voi face această cerere pentru pensia specială, de vreme ce astăzi cer Guvernului şi Parlamentului care a reuşit de ceva vreme deja, nu ştie toată lumea încă, să elimine pentru viitor pensiile parlamentarilor, pensiile speciale ale parlamentarilor, nu văd de ce nu ar face-o şi în ceea ce priveşte magistraţii”, a declarat Crin Antonescu, într-o emisiune la Antena 3, întrebat dacă se angajează public că va renunţa la pensia specială de parlamentar.

Candidatul coaliției a adăugat, în legătură cu această chestiune, că nu doreşte să fie pus „să jure”, cum s-a întâmplat cu premierul Marcel Ciolacu, scrie News.ro.

„Să nu mă puneţi ca pe domnul Ciolacu să iau decizii de partid în distinsa adunare, să nu mă puneţi să jur, să nu mă puneţi să vă dau în scris. V-am spus şi cred că e suficient”, a afirmat Crin Antonescu.

„E păcat de Dumnezeu să trimiţi la pensie un magistrat, la 48 de ani”

Antonescu a vorbit și despre propunerea sa privind pensiile magistraţilor.

„Nu e vorba de militari, nici de cei din sistemul de apărare şi ordine publică, e vorba strict de magistraţi şi cea mai importantă miză pentru mine, dincolo de 230 de milioane de la PNRR, dincolo de acest principiu al echităţii, e ceva ce mă preocupă, despre care am vorbit de multă vreme şi nu am vorbit numai eu, vorbesc foarte mulţi oameni. E păcat de Dumnezeu să trimiţi în pensie la 48 de ani un om, un magistrat care abia la vârsta aceea are suficientă experienţă, cunoştinţe, practică încât să fie judecător”, a mai afirmat Crin Antonescu.

Candidatul coaliției nu crede că este nimic neconstituţional în această iniţitivă legislativă.

„Am examinat cu juriştii ce ar putea fi neconstituţional în faptul că îi ceri unui magistrat să iasă la pensie, atenţie celor care intră acum, să iasă la pensie la 65 de ani şi să aibă o pensie pe contributivitate ca toată lumea”, a spus fostul lider PNL.

„Să nu ne mai plângem că avem munţi de dosare, că procesele durează cu anii, CSM-ul, binecuvântat fie-i numele şi respectul meu fie integral totdeauna pentru el, nu a protestat niciodată, nu a ieşit niciodată public să ne spună că îi pare rău că durează cu anii procesele, că oamenii nu îşi pot folosi dreptul de proprietate din cauza unor procese interminabile, că există o lentoare în justiţie, inclusiv faţă de infracţiuni foarte grave în procese. Asta se întâmplă şi pentru că nu avem nici suficienţi magistraţi. Cum să avem dacă ei ies la 48 de ani la pensie şi bineînţeles că se apucă de muncă”, a explicat Antonescu.

O poziție pe chestiunea noului proiect de lege privind pensiile magistraților a venit miercuri și de la președintele interimar Ilie Bolojan.

El consideră că magistrații nu ar trebui să se mai pensioneze la 47 sau 50 de ani, când aceștia sunt „la maturitatea vârstei profesionale”.

Marți a fost depus la Parlament un proiect de lege privind pensiile magistraților, inițiat de liderii coaliției de guvernare.

Actul normativ propus prevede ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la CCR, precum și personalul de specialitate juridică se pot pensiona și pot beneficia de pensia de serviciu dacă îndeplinesc condiția de vechime de minimum 25 de ani realizată numai în aceste funcții, precum și condiția de vârstă de cel puțin 48 de ani.

Totodată, proiectul prevede să se atingă eșalonat vârsta de 65 ani la pensionare pentru magistrați în 2045.

În momentul de față, procurorii și judecătorii se pot pensiona indiferent de vârstă, dacă au 25 de ani vechime.

În ceea ce privește pensiile magistraților, o prevedere majoră este scăderea plafonului de calcul de la 80%, cât este în prezent, la 65% din media veniturilor lunare din ultimii doi ani înaintea pensionării. Asta pentru a reduce decalajul dintre „pensiile de serviciu și cel al pensiilor de asigurări sociale de stat”, conform proiectului.

Miercuri, conducerile CSM, a Înaltei Curți și a Parchetului General au anunțat că doresc să se întâlnească cu liderii coaliției de guvernare joi, 10 aprilie, pe tema acestui proiect legislativ.

Consiliul Superior al Magistraturii a avut o primă reacție pe această temă încă de marți, când a semnalat că magistrații nu au fost consultați de către in ințiatorii proiectului de lege.

Crin Antonescu a declarat, luni, că magistraţii trebuie să iasă la pensie la 65 de ani, precum toţi ceilalţi cetăţenii ai ţării.

Proiectul de lege a fost depus la Parlament după ce candidatul coaliției de guvernare la prezidențiale, Crin Antonescu, a cerut acest lucru luni, într-o ședință, liderilor PSD, PNL, UDMR și minorităților naționale.