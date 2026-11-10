Cristi Danileț, reacție după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele

Fostul judecător Cristi Danileț califică drept incredibilă decizia fără precedent a președintelui de a interzice un jurnalist la Cotroceni.

„Ceea ce face acum Nicușor Dan este incredibil. Oamenii au voie să îl critice, iar el se poate simți jignit, deranjat sau șocat.

Ca politician de rang înalt taci și înduri. Dar nu face mustrare publică ca ești tu sensibil. Ovidiu Vanghele își face treaba de jurnalist. Dacă nu îți place de părul lui problema e la tine, nu la el”, a reacționat pe Facebook fostul judecător, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Marți seară, exact la finalul conferinței de presă de peste două ore și jumătate, președintele Nicușor Dan i-a spus jurnalistului Ovidiu Vanghele că în mandatul său nu va mai avea acces la conferințele de presă de la Cotroceni.

Anunțul a fost făcut de președinte atunci când jurnalistul i-a adresat o întrebare:

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

Jurnalistul interzis de președintele Nicușor Dan la Cotroceni are o experiență de 24 de ani în presă și este autorul mai multor investigații de impact în presa românească.