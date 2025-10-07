Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, eliberați din funcțiile de consilieri prezidențiali, vor fi trimiși ambasadori. Dacian Cioloș, vehiculat pentru un alt post diplomatic

Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador al României la Ankara, în timp ce Luminița Odobescu va fi ambasadoarea României la Madrid, potrivit surselor news.ro. Cei doi îndeplinesc în prezent funcții de consilieri prezidențiali, dar președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul de eliberare începând cu data de 1 noiembrie.

Potrivit anunțului făcut de Administrația Prezidențială, atât Diaconescu, care era consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, cât și Odobescu, consilier prezidențial la Departamentul Afaceri Europene, au fost eliberați la cerere.

Cristian Diaconescu a fost numit la consilier la Cotroceni în luna februarie de către Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar al României. Diaconescu a fost ministru de Justiție în guvernul Năstase și de trei ori ministru de Externe în guvernele Boc și Ungureanu.

Un parcurs asemănător a avut și Luminița Odobescu, consilier pentru afaceri europene. Odobescu a fost ministru de Externe în primul guvern Ciolacu, după care a ajuns consilier la Cotroceni în mandatul lui Bolojan..

Dacian Cioloș, vehiculat pentru un post de ambasador la UE

Potrivit surselor news.ro, Dacian Cioloş este vehiculat pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul preşedinte Klaus Iohannis în 2021.

Aceleași surse spun că Andrei Ţărnea, în prezent purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinaţia.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în ţară în această toamnă. Muraru a anunţat conducerea MAE că îşi va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la Bucureşti.



