Șase dintre consilierii lui Nicușor Dan au fost eliberați din funcție. Printre ei sunt și doi foști miniștri

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de eliberare din funcție a șase dintre consilierii prezidențiali sau de stat cu care a lucrat până acum la Cotroceni. Toate eliberările din funcție au fost făcute „la cerere” urmând ca demisionarii să mai lucreze în Adminsitrația Prezidențială până la finele acestei luni.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan a semnat, luni, următoarele decrete:

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a domnului Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Pleacă și consilieri cu vechime la Cotroceni

Cristian Diaconescu a fost numit la consilier la Cotroceni în luna februarie de către Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar al României. Diaconescu a fost ministru de Justiție în guvernul Năstase și de trei ori ministru de Externe în guvernele Boc și Ungureanu.

Un parcurs asemănător a avut și Luminița Odobescu, consilier pentru afaceri europene. Odobescu a fost ministru de Externe în primul guvern Ciolacu, după care a ajuns consilier la Cotroceni.

Mariana Costea lucrează în Administrația Prezidențială din anul 2021, în cadrul căreia a devenit consilier de stat în aprilie 2024. În aprilie 2025, Costea a devenit consilier prezidențial, șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.

Și Cătălina Galer și-a început activitatea la Cotroceni în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis, în 2015, iar în 2021 a devenit consilier de stat la Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă. Lenuța Cobuz este consilier de stat din august 2024, ea conducând Cancelaria Ordinelor. Gabriel-Cristian Pișcociu este consilier de stat la Cotroceni de 20 de ani, el coordonând Oficiul pentru Relații cu Publicul.

Președintele și-a anunțat noua echipă

Președintele Nicușor Dan a făcut, tot luni, noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025. Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Diana Pungă – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Între numirile făcute de Nicușor Dan nu se numără consilieri pe probleme precum sănătate și educație și nici un purtător de cuvânt. De asemenea, apare consilierul pe probleme juridice care nu exista în această titulatură în trecut.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte“, a transmis Administrația Prezidențială.

Până la aceste numiri, în cele patru luni de mandat Nicușor Dan și-a numit un singur consilier, pe Radu Burente, în Departamentul de Politici Economice și Sociale. În rest, toți ceilalți consilieri actuali de la Cotroceni au fost numiți de foștii președinți ai României.