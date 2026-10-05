Skip to content
Actualitate

Un cunoscut politolog indică șansele lui Luca Niculescu să devină premier. „Tocmai de aici vine slăbiciunea lui”

Andrei Stan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Neconflictual, diplomat, disponibil”, afirmă un cunoscut politolog român despre atuurile lui Luca Niculescu – diplomatul desemnat de președintele Nicușor Dan luni seară să încerce să formeze un nou guvern -, despre care crede că are şanse „mai mari decât precedenţii”.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.