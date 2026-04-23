Un politolog indică două scenarii de „rezolvare rapidă” a crizei politice și numește noul „arbitru al puterii” în România

Prima ședință de Guvern după ce PSD a retras sprijinul premierului Bolojan Foto: gov.ro

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că actuala criză politică din România nu este una de conjunctură, ci rezultatul unei „greşeli de programare” structurale a coaliţiei de guvernare.

Scena politică românească a intrat într-o fază de blocaj acut, după ce Partidul Social Democrat (PSD) a oficializat retragerea susţinerii politice pentru premierul Ilie Bolojan, generând o criză care ar putea fi tranşată prin arbitrajul controversat al forţelor extremiste din Parlament sau prin demisia premierului, a explicat profesorul de științe politice de la SNSPA, pentru agenția de presă News.ro.

PSD susține că Bolojan „nu mai are legitimitate”

Declanşarea oficială a crizei a fost marcată de comunicatul PSD, care a anunţat că demisiile miniştrilor săi formalizează decizia de retragere a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Social-democraţii susţin că, în acest moment, prim-ministrul nu mai beneficiază de o majoritate parlamentară, fapt ce îi anulează „legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României”.

Conform PSD, menţinerea unui guvern nefuncţional este o abordare „profund iresponsabilă”, invocând indicatori economici alarmanţi precum recesiunea, inflaţia şi prăbuşirea consumului.

Partidul s-a declarat însă pregătit să participe la formarea unui nou executiv proeuropean, acceptând varianta unui „premier, politic sau tehnocrat”, cu condiţia ca acesta să fie capabil să colaboreze cu o majoritate parlamentară stabilă.

„Coaliţia nu funcţionează pentru că de la început a fost greşit programată”

Analizând situaţia, politologul Cristian Pîrvulescu subliniază că dificultăţile coaliţiei provin din modul în care este definită instituţia prim-ministrului în legislaţia secundară.

„Această coaliţie nu funcţionează în mod normal pentru că de la început a fost greşit programată”, afirmă acesta.

Pîrvulescu explică faptul că, deşi constituţional rolul premierului ar trebui să fie de echilibru, reglementările actuale i-au oferit puteri care îl transformă dintr-un coordonator într-un lider autoritar:

Profesorul aminteşte că în trecut premierul era doar un „dirijor care a încercat să obţină din partea orchestrei guvernamentale o melodie cât mai apropiată de armonie”, lucru reflectat în modelul guvernului Ciorbea unde şedinţele durau mult, până exista un consens, iar premierul juca rol de mediator. Modelul Adrian Năstase: Schimbarea a apărut când legislaţia a fost modificată astfel încât prim-ministrul să poată decide unilateral atunci când nu există consens („concert”), fapt considerat de Pîrvulescu drept „principalul impediment, pentru că este împotriva realităţii coaliţiei”.

Profesorul de științe politice consideră că soluţia ar fi adaptarea funcţionării guvernului la regulile coaliţiei, în loc de a transforma funcţia de premier într-o „redută autoritară”.

Două scenarii pentru ieșirea din criză

În privinţa viitorului imediat, Pîrvulescu observă două strategii divergente: PSD insistă pe proceduri constituţionale şi pe lipsa susţinerii politice, în timp ce PNL mizează pe faptul că PSD nu are o majoritate proprie pentru a răsturna guvernul.

Cu toate acestea, politologul avertizează că premierul nu poate evita la infinit Parlamentul: „Ilie Bolojan nu poate să rămână fără vot de încredere din Parlament”.

Printre soluţiile de „rezolvare rapidă” identificate se numără:

Numirea unui tehnocrat: Un premier independent ar putea debloca situaţia fără a epuiza termenul maxim de 45 de zile.

Un premier independent ar putea debloca situaţia fără a epuiza termenul maxim de 45 de zile. Moţiunea de cenzură: Deşi ar putea scurta criza, aceasta ar descalifica PSD la nivel european, deoarece ar presupune o colaborare cu AUR.

Noul „arbitru al puterii” și realitatea implacabilă din Parlament

Cel mai riscant aspect al crizei actuale este, în viziunea lui Pîrvulescu, rolul de arbitru dobândit de partidele extremiste.

Politologul critică dur faptul că supravieţuirea guvernului a ajuns să depindă de AUR, care se foloseşte de „şantajul cu costurile politice” pentru a bloca schimbarea.

„Cei care au devenit arbitri puterii în România (…) sunt cei de la AUR”, punctează profesorul, adăugând că orice vot de încredere în Parlament va fi imposibil fără sprijinul acestora.

Pîrvulescu se declară surprins de disponibilitatea unor partide democratice de a cocheta cu forţe pe care le descrie ca fiind extremiste, considerând acest lucru o problemă gravă de concepţie politică. În viziunea lui Pîrvulescu, cea mai mare surprindere vine din partea USR care, pentru a doua oară în ultima vreme, prin vocea preşedintelui Fritz şi-ar arăta disponibilitatea de a colabora cu AUR.

Chiar dacă miniştrii PSD rămân în funcţie până la publicarea decretelor în Monitorul Oficial, aceştia nu vor mai participa la şedinţele de guvern. Întreaga soartă a guvernării se mută în Parlament, unde, după cum conchide politologul, realitatea matematică este implacabilă: „Votul de încredere din Parlament nu poate fi făcut decât cu sprijinul AUR. Punct”.