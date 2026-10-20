Un reputat politolog numește „dubla provocare” cu care se confruntă guvernul Luca Niculescu

Profesorul de științe politice şi politologul Cristian Pîrvulescu consideră că noul guvern condus de Luca Niculescu poate beneficia de o perioadă de stabilitate politică, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că Executivul va reuşi să adopte reformele de care România are nevoie.

În opinia politologului, multe dintre deciziile dificile ar putea fi amânate până după alegeri, în timp ce partidele care ajung în opoziţie au ocazia să îşi redefinească strategiile şi să recâştige încrederea alegătorilor nemulţumiţi.

Una dintre principalele provocări ale noului guvern va fi gestionarea aşteptărilor publice, într-un context în care reformele administrative şi salariale presupun decizii complicate şi pot genera tensiuni sociale. Pîrvulescu anticipează că Executivul ar putea prefera să amâne aceste măsuri, în loc să îşi asume costurile politice ale unor schimbări majore înaintea alegerilor.

„Cred că va fi, pe de altă parte, un guvern care se va juca foarte mult cu orizontul de aşteptare. Altfel spus, mă aştept ca multe decizii să fie amânate până după alegeri”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru News.ro.

Întrebat la ce fel de decizii se referă, politologul a indicat două domenii importante: reforma administraţiei şi reforma salarizării. Amânarea acestora ar putea deveni o modalitate prin care guvernul încearcă să menţină un echilibru politic, însă ar lăsa nerezolvate probleme care necesită intervenţii structurale.

În acelaşi timp, promisiunile privind majorarea pensiilor vor trebui corelate cu resursele bugetare disponibile. Pîrvulescu avertizează că dimensiunea creşterilor va depinde de capacitatea statului de a le susţine financiar, fără să agraveze deficitul.

„Mărirea pensiilor se va face doar în funcţie de veniturile bugetare. Dacă nu există o susţinere bugetară, ea va fi mai degrabă mică, va fi diminuată”, a explicat politologul.

În aceste condiţii, bugetul pentru 2027 va reprezenta unul dintre testele importante ale noului executiv.

Capacitatea guvernului de a răspunde aşteptărilor urgente şi de a menţine controlul asupra deficitului ar putea influenţa atât durata mandatului, cât şi disponibilitatea partidelor de a continua actuala formulă de guvernare.

Confruntarea din PNL

Politologul Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

Schimbarea configuraţiei guvernamentale ar putea oferi partidelor din opoziţie ocazia de a-şi regândi poziţionarea politică. Cristian Pîrvulescu consideră că prezenţa PNL, USR şi, probabil, a UDMR în opoziţie ar putea contribui la o reprezentare mai coerentă a nemulţumirilor sociale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, însă, formaţiunile respective trebuie să îşi gestioneze propriile conflicte interne.

În cazul liberalilor, una dintre principalele dificultăţi este confruntarea pentru conducerea partidului. Potrivit politologului, această dispută ar putea influenţa capacitatea PNL de a se reorganiza şi de a construi o alternativă politică după ieşirea de la guvernare.

„Deci în PNL există o confruntare care se va da pentru conducerea partidului. Bolojan însă are în continuare controlul”, a afirmat Pîrvulescu.

Evoluţia conflictului intern va depinde, în opinia profesorului, şi de poziţia primarilor, care nu sunt neapărat dispuşi să urmeze aceleaşi grupări în interiorul partidului. Diferenţele regionale ar putea influenţa raportul de forţe şi şansele grupărilor rivale de a-şi consolida poziţia.

Pentru PNL, provocarea nu este doar alegerea unei conduceri, ci şi definirea unei strategii de opoziţie care să îi permită să răspundă nemulţumirilor publice şi să se delimiteze de deciziile guvernării.

Oportunitatea USR

În cazul USR, trecerea în opoziţie ar putea reprezenta o oportunitate de redefinire a identităţii politice. Cristian Pîrvulescu consideră că partidul are posibilitatea să îşi clarifice relaţia cu electoratul şi să recupereze o parte dintre alegătorii care nu s-au mai regăsit în direcţia sa politică.

„Poate să urmeze vocaţia liberală pe care a părăsit-o în timpul guvernării şi să reprezinte mai bine electoratul care a fost în mare măsură uitat”, a declarat politologul.

În opinia politologului, USR ar putea încerca să atragă şi o parte dintre alegătorii care au votat în semn de protest şi ale căror nemulţumiri au fost exploatate de extrema dreaptă. Pentru aceasta, partidul va trebui să ofere o alternativă politică mai convingătoare şi să îşi recâştige credibilitatea în rândul celor dezamăgiţi de guvernare.

Opoziţia ar putea deveni astfel mai competitivă, însă numai dacă partidele care o compun reuşesc să depăşească disputele interne şi să formuleze răspunsuri concrete la problemele sociale şi economice.

„AUR va avea până la urmă un spaţiu de manevră mult mai mic”

O eventuală reorganizare a opoziţiei ar putea influenţa şi poziţia AUR, care a beneficiat de nemulţumirile unei părţi a electoratului. Conform lui Pîrvulescu, apariţia unor alternative politice mai bine conturate ar putea reduce spaţiul de manevră al formaţiunii şi ar putea face mai vizibile tensiunile din interiorul acesteia.

„Odată ce opoziţia devine mai structurată şi multilaterală, AUR va avea până la urmă un spaţiu de manevră mult mai mic”, a afirmat profesorul de științe politice.

Pîrvulescu a vorbit şi despre posibilitatea apariţiei unei alternative moderate, dar a pus sub semnul întrebării şansele ca un asemenea proiect să reuşească să se impună electoral.

„Trebuie să urmărim ceea ce încearcă să facă Dan Voiculescu, care încearcă să preia parlamentarii AUR pentru a construi o alternativă la AUR, moderată”, explică Pîrvulescu.

Un astfel de demers ar putea avea însă efecte asupra echilibrului intern al AUR, chiar dacă nu ar reuşi să construiască o formaţiune competitivă.

În acest context, evoluţia opoziţiei va depinde nu doar de raporturile dintre partide, ci şi de capacitatea acestora de a răspunde nemulţumirilor alegătorilor care s-au orientat către formaţiunile radicale.

Impactul evoluţiilor internaţionale

Cristian Pîrvulescu atrage atenţia că perspectivele guvernării şi ale opoziţiei nu pot fi evaluate exclusiv prin prisma dinamicii politice interne. Evoluţia economiei europene şi deciziile politice din alte state pot influenţa situaţia economică a României şi, implicit, comportamentul alegătorilor.

„Pentru că dacă economia europeană merge prost, economia românească merge prost”, a spus politologul, indicând şi alegerile din Statele Unite şi Franţa printre variabilele care pot avea consecinţe asupra evoluţiilor politice.

În opinia lui, contextul internaţional poate influenţa inclusiv modul în care sunt exploatate nemulţumirile publice prin intermediul reţelelor sociale. Actorii care încearcă să dezorienteze electoratul pot beneficia de perioade de incertitudine economică şi politică, ceea ce face ca evoluţiile externe să conteze şi pentru stabilitatea democratică din România.

Dubla provocare

Prin urmare, noul guvern se confruntă cu „o dublă provocare”: să răspundă presiunilor economice şi sociale fără să amâne la nesfârşit reformele dificile şi să menţină o formulă de guvernare capabilă să reziste tensiunilor politice.

În paralel, partidele din opoziţie au ocazia să îşi reconstruiască identitatea şi să recâştige alegătorii nemulţumiţi, mai consideră profesorul de științe politice.

Rămâne de văzut dacă această perioadă va duce la o competiţie politică mai coerentă şi la asumarea unor reforme concrete sau dacă deciziile dificile vor fi împinse, din nou, dincolo de următorul prag electoral, a mai arătat Cristian Pîrvulescu.