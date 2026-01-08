Cristian Tudor Popescu, despre deplasarea lui Nicușor Dan cu avionul militar Spartan: „Ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat joi deplasarea președintelui Nicușor Dan cu aeronava militară Spartan în Franța, care a rămas blocată la Paris și a determinat întoarcerea șefului statului în țară cu întârziere.

Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra unei posibile „infracțiuni” a lui Nicușor Dan și face o comparație ironică a acestuia cu fostul președinte Ion Iliescu.

„Șeful statului român și comandant suprem al Armatei a pronunțat în avionul Spartan cuvintele «am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate». Toate zicerile ulterioare, că «președintele a fost dezinformat», că «Spartanul are sistem de comunicații» nu fac decât să-l acuze pe dl. Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false. Ca să nu credem așa ceva, nu rămâne decât să luăm de bun ce a spus. Care, de altfel, n-ar fi trebuit spus, chiar dacă e adevărat, căci tocmai așa președintele a produs un risc de securitate”, a scris gazetarul, într-o postare pe pagina lui de Facebook intitulată „Președintele Aghiasmă”.

„De fapt, e vorba de o gravă ilegalitate. Dacă. dl Dan s-ar fi aflat 270 de minute, să zicem, într-o intervenție chirurgicală cu anestezie generală, ar fi trebuit să aibă un locțiitor desemnat pentru acest interval de timp. Un președinte «deconectat» înseamnă o infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență”, a arătat CTP.

„Nu pot să nu observ că dl. Dan ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi, cum văd că face în ultima vreme. Nu-l înțeleg. Vrea să-l concureze pe Ion Iliescu? Vrea să ne transmită o stare de optimism și veselie? Mie, unul, veseleala președintelui îmi stârnește spaima…”, a adăugat jurnalistul.

Iar concluzia lui Cristian Tudor Popescu este următoarea: „Președintele nostru este deosebit de «echilibrat», adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”.

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris, la reuniunea de marți a „Coaliției de Voință” care sprijina Ucraina, cu o aeronavă militară de tip Spartan, care a dus la blocarea lui pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pe lângă aceste probleme, Nicușor Dan a atras atenția după ce a spus că, atunci când se află în Spartan, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza lipsurilor tehnologice din aeronavă.

Avionul militar nu are WiFi sau un sistem care să-i permită președintelui să discute pe un canal sigur, așa cum a spus Nicușor Dan. „În acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a declarat președintele jurnaliștilor care l-au însoțit la Paris.

Întrebat despre necesitatea unui avion prezidențial de jurnaliștii care au călătorit împreună cu el, Nicușor Dan a spus că „la un moment dat trebuie să avem. Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”.

El a subliniat însă că România nu își permite un avion președințial. „Acum nu e momentul”, a motivat șeful statului.

​​Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în toate deplasările externe, cu Spartanul, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

„Asta e explicația pentru reducerea de 30 de milioane de care vorbeam”, a spus șeful statului, pe 6 ianuarie, jurnaliștilor din avion. El a făcut referire la reducerea de cheltuieli pe care a anunțat-o de la Administrația Prezidențială.