Cristian Tudor Popescu, despre întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul vasluian: Nici Grindeanu nu visa să dea o asemenea lovitură

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat după întâlnirea de 15 minute de la Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, afirmând că episodul „îl pune și mai rău pe gânduri” și că acesta nu ar fi trebuit să aibă loc.

„După episodul solicitării premierului Bolojan către șpăgarul de supraviețuire Anastasiu să mai stea vreo două zile vicepremier, episodul întâlnirii lui Bolojan cu un mafiot de județ în cabinetul prim-ministerial mă pune și mai rău pe gânduri. Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc. Un premier nu se întâlnește cu un șef PNL și o persoană necunoscută la Guvern. Poate, eventual, s-o facă în sediul partidului din Modrogan”, a scris vineri Cristian Tudor Popescu (CTP), într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook și intitulată „Un sfert de oră cât un sfert de veac”.

„Apoi, premierul, când i se trece ceva în agendă, trebuie să știe dinainte cine cu cine vine și ce vrea. Or, «vine trezorierul PNL cu un afacerist, care are ceva de zis» trebuia să anuleze întâlnirea din start. Sau, cel mult, individul trebuia trimis la un serviciu economic guvernamental să-și expună ideile”, a mai comentat gazetarul.

Ce mai afirmă Cristian Tudor Popescu:

„ Imediat după contactul care «i-a provocat trac» (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era să se întâmple! L-ați văzut cum arată și cum vorbește comersantul de piei de cloșcă Fănel? Eu n-aș fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl. Bolojan a stat 15 minute…

Nici nu visa (Sorin) Grindeanu să dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan.”

Explicațiile lui Bolojan despre întâlnirea cu Bogos

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, în studioul HotNews, despre întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat de DNA pentru șantaj și cumpărare de influență. Bolojan a nuanțat că „nu mi s-a solicitat nimic la această întâlnire, doar mi s-a prezentat un om”.

Bolojan a spus că, având în vedere funcția sa publică, se întâlnește tot timpul cu oameni și săptămânal cu oameni de afaceri. Potrivit premierului, întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria cu afaceristul vasluian Fănel Bogos, care a venit însoțit de șeful PNL Vaslui Mihai Barbu, a fost solicitată „pe motive politice”.

HotNews l-a întrebat pe Bolojan dacă poate avea încredere într-un om care imediat ce e numit trezorierul partidului se gândește cum să plănuiască discuții cu oameni de afaceri în biroul premierului.

„Haideți să nu facem o legătură. Când ești pe o funcție publică tot timpul te întâlnești cu oameni. Fiecare răspunde pentru faptele sale. Prin mecanisme interne când am văzut că domnul Barbu e pus sub control judiciar l-am suspendat din toate funcțiile. PNL respectă instituțiile juridice și, pe de altă parte, prezumția de nevinovăție. În această întâlnire solicitată pe motive politice, un om care ar putea candida, în afara de acest lucru nu mi s-a solicitat nimic la această întâlnire. Nu am făcut nimic. Doar mi s-a prezentat un om”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă e uzual să vină la guvern colegi de partid însoțiți de oameni de afaceri, premierul a răspuns:„Nu este uzual. Săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri. Pot fi situații în care vin președinți de CJ sau primari care pot fi însoțiți. Una e să primești pe cineva care după poate face lucruri care nu sunt la locul lor și alta este să te izolezi”.

Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA, iar apoi arestat preventiv pentru 30 de zile prin decizia Tribunalului Vaslui, este acuzat de șantaj și cumpărare de influență. Mediafax a scris, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui, ajungând și la premierul Ilie Bolojan.

Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui, trezorier al partidului și președinte al Autorității pentru Reforma Feroviară, este cel care i-a obținut afaceristului vasluian intrarea la Ilie Bolojan. Guvernul a transmis că discuția dintre Bolojan și Bogos „nu a avut niciun fel de urmări”.

La rândul său, Barbu a fost plasat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. După decizia procurorilor, PNL a anunțat că îl suspendă „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”.

DNA îl acuză pe Barbu de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.