Oficial: De ce este acuzat Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, care a fost plasat sub control judiciar

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat joi că Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul partidului, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Liberalul, care este și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, a primit odată cu această măsură și o serie de obligații, printre care și cea de a nu își exercita funcția de șef de filială județeană de partid.

UPDATE, 18.30: PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, pe perioada controlului judiciar.

DNA îl acuză pe Mihai Barbu de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Concret, Barbu este acuzat de procurori că, pentru a-i facilita omului de afaceri Fănel Bogos obținerea unor despăgubiri de 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, începând din februarie „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri” a afaceristului „cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.”.

Potrivit DNA, Mihai Barbu i-a promis lui Fănel Bogos că „îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui”.

Mihai Barbu l-a dus pe Fănel Bogos la premier

Șeful PNL Vaslui este cel care i-a obținut omului de afaceri Fănel Bogos intrarea la Ilie Bolojan, prim-ministru și lider PNL. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, însă susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Barbu a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, dar susține că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale.

Întrebat despre varianta care reiese din stenograme, că i-a făcut intrarea afaceristului, care cerea sprijn pentru îndepărtarea șefului DSVSA Vaslui, care descoperise nereguli la fermele lui, Barbu a negat categoric.

„Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și am prezentat niște cifre pe care le știam, bineînțeles făcând un search despre datele lui financiare și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a mai declarat Barbu.

Surse din PNL au declarat pentru HotNews că Barbu a fost numit trezorier al partidului în urmă cu aproximativ două luni, însă „săptămâna asta s-au discutat concret atribuțiile lui”.

Obligațiile lui Mihai Barbu în perioada controlului judiciar

DNA a precizat că Barbu „trebuie să respecte o serie de obligații” în perioada în care se află sub control judiciar.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic”, au declarat procurorii.

Instituția a menționat, totodată, că lui Mihai Barbu „i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”.