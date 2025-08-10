Cristian Tudor Popescu, despre unul dintre politicienii de la vârful puterii: „Numele cel mai bun pe care să-l poarte: Știucă”

După ce a stabilit mai multe porecle care au dăinut de-a lungul timpului, precum „Varanul” pentru Dan Voiculescu sau „Guzganul Rozaliu” pentru Viorel Hrebenciuc, gazetarul Cristian Tudor Popescu a anunțat astăzi că de acum îl va numi pe Sorin Grindeanu drept „Știucă”.

Totul a plecat, spune gazetarul, de la jocul făcut de președintele interimar al PSD în ultimele zile, pe fondul funeraliilor de stat ale lui Ion Iliescu, când PSD a amenințat cu ieșirea de la guvernare pentru că USR nu a participat la funeralii. Social-democrații se vor reuni luni într-o ședință pentru a discuta despre continuarea guvernării.

„PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă…”, scrie Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

El a pornit analiza de la episodul în care Sorin Grindeanu a mers la pescuit alături de Liviu Dragnea, pe vremea când Grindeanu conducea guvernul format sub președinția PSD a lui Dragnea.

„Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, conchide CTP.

Scandalul din coaliție

După ce miniștrii USR au anunțat că nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD a decis că boicotează ședințele Coaliției din cauza atitudinii USR față de fostul președinte.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a postat miercuri pe Facebook poziția oficială a partidului. El spune că, împreună cu colegii săi din conducerea partidului, nu vor participa la ședințele coaliției „până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea”.

După funeralii, Sorin Grindeanu a convocat pentru luni o ședință a BPN pentru a lua o poziție oficială după recentele atacuri ale USR la adresa fostului președinte Ion Iliescu. La ședința care va avea loc luni la ora 11:00, social-democrații ar urma să stabilească o poziție clară a partidului în raport cu „continuarea colaborării guvernamentale”.