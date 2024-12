Cristian Tudor Popescu, paralelă între Revoluția din ’89 și alegerile prezidențiale: „Asistăm la o manipulare sovietică, din nou, după 35 de ani”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a îndemnat sâmbătă la păstrarea ideii că, în urmă cu 35 de ani, în Decembrie 1989, a fost o revoluţie, astfel încât cei care nu au trăit acele evenimente să cunoască adevărul, informează Agerpres. El a făcut o paralelă cu situația politică actuală din țară, arătând că tinerii trebuie scoși „din această ceaţă în care au fost băgaţi”, pentru că și acum „asistăm la o manipulare sovietică”.

Jurnalistul a fost prezent, vineri, la Standul Editurii Litera din cadrul Gaudeamus, la lansarea volumului „Ruperea Blestemului. Revoluţia Română din decembrie 1989”, scris de Cătălin Ranco Piţu.

„Citeşti această carte şi constaţi că Revoluţia, la firul ierbii, la nivelul oamenilor care au ieşit în stradă, a existat. După aceea, eu a trebuit să suport şi am scris cu furie, de fiecare dată, am protestat când am auzit sau am văzut scris «înghesuiala» din Decembrie, «loviluţie», şi alţi termeni din ăştia – «aglomeraţia» din Decembrie, «lovitura de stat» din Decembrie. Fără revoluţie. Lovitură de stat şi atât. Deci, încercări de depreciere a Revoluţiei la nivelul oamenilor, la nivelul străzii”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul consideră că păstrarea ideii de revoluţie, „aşa cum ea a fost atunci”, se poate face vorbind şi scriind despre evenimentele din urmă cu 35 de ani.

„Ce putem face ca să păstrăm ideea de Revoluţie, aşa cum ea a fost atunci, este ca cei care am trăit să vorbim despre asta, să scriem despre asta şi să încercăm să scoatem tinerii din această ceaţă în care au fost băgaţi, cei care n-au trăit la Revoluţie. Pentru că, deşi acum asistăm la o manipulare sovietică, din nou, după 35 de ani, (…) în urna de vot nu a băgat Rusia buletinele de vot. În urna de vot le-au băgat românii”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„N-au votat boţii, roboţii şi TikTok-ul. Nu, au votat nişte oameni, nişte români. Şi aceşti oameni, chiar dacă acum s-a stopat procesul, alunecarea spre hău a României, ei sunt tot acolo şi în capul lor este tot ce era şi acum 24 – 48 de ore. Ce poţi să faci altceva decât să încerci să scrii o carte cu bună credinţă şi cu competenţă să încerci să vorbeşti şi să-i faci pe români să se deştepte”, a adăugat jurnalistul.

Potrivit Editurii Litera, un volum document despre istoria recentă a ţării noastre, în anul în care se împlinesc 35 de ani de la Revoluţia Română din decembrie 1989, „Ruperea Blestemului. Revoluţia Română din decembrie 1989”, cartea fostului procuror militar Cătălin Ranco Piţu, cel care a semnat dosarul rechizitorului în procesul Revoluţiei Române, încearcă să expună mecanismele prin care s-au creat premisele preluării puterii în zilele fierbinţi din ’89, inclusiv „psihoza teroristă” care avea să facă atâtea victime după fuga, arestarea şi executarea cuplului Ceauşescu.