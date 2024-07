Cristian Vasilcoiu îl acuză pe soțul Olguței Vasilescu pentru demiterea sa din funcția de secretar de stat și faptul că nu a mai ajuns viceprimar al Craiovei în 2020: „Claudiu m-a făcut magistral”

„Claudiu Manda a aşteptat doi ani şi jumătate, ca să prindă momentul să ceară schimbarea mea. Asta da răbdare!”, scrie Cristian Vasilcoiu, într-un mesaj pe Facebook.

La aproape o lună după ce a rămas fără sprijinul politic al organizației PSD Dolj și a fost demis din funcția de secretar de stat, Cristian Vasilcoiu oferă o primă explicație.

Într-o postare pe Facebook, fostul jurnalist îl acuză, într-o postare pe Facebook pe europarlamentarul PSD Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, că se află în spatele demiterii sale.

„Pentru că mă întreabă toată lumea, haideţi să facem o istorie relativ recentă, mai ales dacă aţi uitat: În primăvara lui 2020 m-a sunat Olguţa (pe care o consider a doua mamă a mea), că are nevoie de un viceprimar la Craiova! Aşa mi-am făcut, din nou, buletin de Craiova, la limită! Am mers acolo în campanie, ea a recâştigat Primăria Craiova, iar în ziua în care Consiliul Local Municipal Craiova a ales viceprimarii eu am aflat în direct că nu mai sunt! Claudiu, adică soţul Olguţei şi preşedintele PSD Dolj, m-a făcut magistral! Am mai spus şi o repet, omul e Zeu, eu îl apreciez, e super-strateg!”, scrie Vasilcoiu în postarea pe Facebook.

„Claudiu a aşteptat doi ani şi jumătate, ca să prindă momentul să ceară schimbarea mea! Asta da răbdare! Aflasem, dar am zis că asta e! Nu a cerut înlocuirea mea înainte de locale şi europarlamentare, ca nu cumva să scriu ceva şi să încurc alegerile, dar i-a pus grenada fără cui (adică pe mine), în braţe, lui Marcel Ciolacu, înainte de prezidenţiale! Adică a trimis hârtie să fiu demis imediat după locale şi europarlamentare şi înainte de prezidenţiale! Şah-mat la mine, tura asta!”.

Acesta conchide mărturisirea publică prin cuvinte de laudă la primărița Craiovei, pe care o consideră „a doua mamă” și la liderul PSD Dolj.

„De aia îl apreciez, că are mai multă răbdare şi inteligenţă decât mine, Claudiu! Şi învăţ şi eu, de la el, cum e cu politica! Iar pe Olguţa o ador că a fost prima, ultima şi singura mea şefă pe care o iubesc, evident platonic! Precum am zis, a doua mea mamă!”, încheie Cristian Vasilcoiu.

HotNews a încercat să ia legătura cu eurodeputatul Claudiu Manda pentru un comentariu pe acest subiect, dar acesta nu a răspuns apelului.

Cine este Cristian Vasilcoiu

Cristian Vasilcoiu a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii în decembrie 2021. Anterior, el fusese, printre altele, director de cabinet al ministrului Muncii, consilier în Parlament, consilier local.

Vasilcoiu este de profesie jurnalist, lucrând, potrivit cv-ului de pe site-ul Ministerului Muncii în 16 redacții printre care Digi 24, Libertatea, Realitatea TV, B1 TV sau Evenimentul Zilei.