Cristina Prună cere „o reconstrucție a USR” și acuză „axa de conducere Fritz-Moșteanu” că a făcut „greșeli”: „Nu mai putem să continuăm așa”

Deputata Cristina Prună, fostă purtătoare de cuvânt a USR, a declarat că partidul trebuie să revină „la ceea ce era”. „USR s-a îndepărtat de la ceea ce susținea acum câțiva ani, când a și câștigat votul și încrederea oamenilor”, a declarat ea, luni, la Antena 3, în contextul scorului slab pe care l-a obținut Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei, de 13,9%, cu care s-a clasat pe locul 4.

Întrebată dacă se referea la Cătălin Drulă și Ionuț Moșteanu în postarea de luni dimineață în care a criticat situația actuală din partid, Cristina Prună a spus: „Și chiar la domnul Fritz, pentru că domnul Fritz conduce în momentul de față partidul”.

„S-au făcut greșeli la nivelul conducerii USR. Este această axă de conducere Fritz-Moșteanu. Acum, sigur, așa cum am spus, cred că e momentul adevărului și nu mai putem să mai continuăm așa. E nevoie să ne întoarcem la valorile noastre și la politici publice corecte”, a adăugat Cristina Prună.

Deputata USR consideră că partidul „s-a îndepărtat de la ceea ce susținea acum câțiva ani, când a și câștigat votul și încrederea oamenilor”.

„Da, s-au făcut greșeli și tocmai asta subliniez, faptul că trebuie până la urmă să revenim la ceea ce făceam în trecut, la oameni cu CV-uri prezentabile, potrivite pentru funcțiile pe care le vizau, la o apropiere de oamenii care ne-au votat”, a continuat Cristina Prună.

Ea a spus că Ionuț Moșteanu, care a demisionat de la Ministerul Apărării după scandalul legat de studiile sale universitare, „este în continuare în conducerea partidului și, sigur, susține deciziile pe care domnul Fritz le propune și le ia”.

„Eu cred că trebuie o reconstrucție a USR și o revenire la ceea ce era USR și pentru asta, da, e nevoie de o consultare a forurilor mai largi, e nevoie de un congres în care să discutăm chestiuni statutare”, a mai declarat fosta purtătoare de cuvânt a partidului.

„Nu cred că se pune problema schimbării unei persoane”

Întrebată dacă și-ar dori înlăturarea lui Dominic Fritz din funcția de președinte al USR, Cristina Prună a răspuns: „Nu cred că se pune problema schimbării unei persoane sau a celeilalte dintr-o funcție sau alta, mai ales că în momentul de față domnul Fritz are o majoritate în Biroul Național destul de largă”.

„Cred că ce trebuie schimbat cu adevărat este felul în care USR se prezintă ca partid în spațiul public. Trebuie să se reapropie de oameni, trebuie să vină cu politici publice credibile, exact așa cum am spus, și nu să picăm și noi în metehnele celorlalte partide, așa cum spuneam, fără oameni puși pe criterii meritocratice și fără CV-uri care să ne facă cinste, așa cum în trecut făceam – uitați-vă la numiri și la BNR, și la Curtea de Conturi, avem oameni cu CV-uri solide”, a mai spus ea.

Cristina Prună a fost întrebată și dacă, în opinia ei, eșecul lui Cătălin Drulă a fost și eșecul președintelui Nicușor Dan.

„N-aș spune lucrul acesta. Cred că Nicușor Dan a făcut ceea ce a spus, a obținut susținerea USR în schimbul inclusiv al susținerii domnului Cătălin Drulă. A făcut ce a știut mai bine”, a conchis Cristina Prună.