Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct în Guvernul Bolojan, trimisă în judecată de DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Cristina Trăilă, fostă deputată PNL și fost secretar general adjunct al Guvernului condus de Ilie Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de procurorii anticorupție că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității pentru obținerea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, potrivit unui comunicat de presă al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). În același dosar a fost trimis în judecată și Mihai Barbu, fostul președinte al organizației județene PNL Vaslui. Mihai Barbu este acuzat de folosirea influenței ori autorității în același scop, iar Fănel Bogos pentru instigare la această infracțiune.

Cristina Trăilă a fost trimisă în judecată la mai puțin de două luni de la începerea urmăririi penale în cazul său, pe 25 august 2026.

Acuzațiile procurorilor

Bogos este acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane „care să promoveze în mod ilegal interesele financiare”.

„În concret, în perioada februarie – noiembrie 2025, inculpatul B.F., urmărind facilitarea obținerii sumei de aproximativ 13 milioane de lei de la D.S.V.S.A. Vaslui, l-ar fi determinat pe inculpatul Barbu Mihai să își exercite influența și autoritatea politică pentru obținerea acestui beneficiu, sens în care ultimul menționat ar fi intermediat întâlniri ale inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A., precum și cu diferiți oameni politici”, se arată în comunicatul de presă citat.

În același dosar, Ilie Bolojan a fost audiat pe 2 octombrie, la DNA Iași, în calitate de martor. Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.

„Totodată, în contextul acțiunilor întreprinse pentru atingerea respectivului deziderat, inculpatul Barbu Mihai ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A. pentru demiterea din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui. De asemenea, în același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile dispuse de funcționarii instituției în legătură cu neregulile constatate în cadrul fermelor administrate de societatea respectivă sau, în cazul în care acest lucru nu ar fi fost posibil, că va întreprinde demersuri pentru demiterea directorului din funcție. În cadrul acestor demersuri, în perioada 3–4 noiembrie 2025, inculpatul Barbu Mihai ar fi fost ajutat de inculpata Trăilă Cristina, care, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi susținut acțiunile acestuia”, susțin procurorii.



