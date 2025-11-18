Critici puternice din societatea civilă față de numirea Ioanei Dogioiu în conducerea Radioului public: „Un atentat la autonomia instituției”

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, participă la o conferință de presă a premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, București, 3 octombrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Mai multe organizații nonguvernamentale și nonprofit au lansat marți o scrisoare deschisă în care au avertizat că nominalizarea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Radioului public ridică „probleme de compatibilitate și de independență instituțională”. În opinia ActiveWatch, propunerea de către Executiv a unui candidat „cu dublă funcție” la radioul de stat reprezintă „un atentat la autonomia instituției”.

Pe lângă ActiveWatch, scrisoarea este semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Resurse Juridice și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică.

„ActiveWatch și CJI își exprimă profunda îngrijorare față de nominalizarea purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Potrivit legii de funcționare a Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi Societăţii Române de Televiziune (Legea nr. 41/1994), membrii Guvernului nu pot face parte din consiliile de administrație ale media publice”, atrag atenția ONG-urile.

Asociațiile amintesc și de răspunsul dat de Ioana Dogioiu la întrebarea HotNews referitoare la ce se va întâmpla cu rolul său în guvern după ce va deveni membră în CA-ul Radioului Public. Luni, la această întrebare, ea a explicat că înainte de a fi luată decizia echipa de juriști de la Palatul Victoria a analizat legislația astfel încât numirea „să fie cât se poate de corectă”.

Ioana Dogioiu a explicat și că e posibil ca ea să ocupe ambele funcții și pentru că nu este vorba despre un Consiliu de Administrație al unei societăți comerciale, Radioul Public fiind un serviciu public.

„Deși funcția de purtător de cuvânt nu este explicit menționată în această categorie, și, întrebată de Hotnews, Ioana Ene Dogioiu a afirmat că poate ocupa ambele funcții, exercitarea simultană a rolului de comunicator al Guvernului și a celui de administrator al serviciului public de radio poate genera o percepție de incompatibilitate și un risc de influență politică”, scriu ONG-urile în scrisoarea deschisă.

Acestea amintesc și că Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), intrat în vigoare pe 8 august 2025, cere statelor membre să asigure independența editorială și funcțională a mediilor publice (la articolul 5).

Radioul public, „o instituție al cărei rol este să servească interesul public și să informeze critic asupra puterii”

Astfel, mai spun asociațiile care semnează scrisoarea, nominalizarea unei persoane care continuă să exercite o funcție guvernamentală „ridică serios problema independenței instituției publice de media: ce garanții există că deciziile politice guvernamentale nu vor influența activitatea SRR?”.

„Acest gest vulnerabilizează rolul de supraveghere și control al consiliului de administrație al SRR și pune sub semnul întrebării credibilitatea instituției ca serviciu public independent, dedicat interesului public și nu agendei unor forțe politice, cu atât mai grav când este vorba de puterea executivă. O persoană care vorbește zilnic în numele Guvernului nu poate, în mod credibil, să supravegheze o instituție publică de media al cărei rol este să servească interesul public și să informeze cu imparțialitate și critic asupra puterii”, mai spun organizațiile.

Acestea au cerut parlamentarilor să respingă propunerea Guvernului, solicitarea lor venind înaintea votului de marți din Legislativ.

„Îi îndemnăm (pe legiuitori, n.r.) să respecte nu doar litera, ci și spiritul Legii nr. 41/1994, protejând independența consiliilor de administrație ale instituțiilor publice de media. Un vot favorabil ar reprezenta o complicitate directă la subordonarea politică a media publice”, au concluzionat asociațiile semnatare.

Parlamentul a aprobat noul CA al SRR. Noul director al Radioului va fi jrnalistul Robert Schwartz

Marți după-amiază, Parlamentul i-a validat, prin vot secret cu bile, pe membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Noii membri al CA al Radioului Public l-au nominalizat pentru funcția de director pe jurnalistul Robert Schwartz, care a condus timp de 20 de ani radacția în limba română a Deutsche Welle. El a fost propus de USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune, conform unei decizii în coaliție. Parlamentul este cel care dă votul final.

Cine compune noul Consiliu de Administrație al Radioului Public:

PSD : Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) și Alexandru Ioan Șerbănescu (titular);

: Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) și Alexandru Ioan Șerbănescu (titular); AUR : Maria Muntean (titular) și Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant);

: Maria Muntean (titular) și Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant); PNL: Vlad Mircea Pufu (titular) și Alexandra Bogdan (supleant);

Vlad Mircea Pufu (titular) și Alexandra Bogdan (supleant); USR: Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) și Cristian-Gabriel Seidler (supleant);

Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) și Cristian-Gabriel Seidler (supleant); UDMR: Annamaria Bodoczi (titular) și Katalin Demeter (supleant);

Annamaria Bodoczi (titular) și Katalin Demeter (supleant); Președintele României: Dragos-Gabriel Pătlăgeanu (titular) și Camelia-Tatiana Ilie (supleant);

Dragos-Gabriel Pătlăgeanu (titular) și Camelia-Tatiana Ilie (supleant); Guvernul României: Nadina-Ioana Dogoiu (titular) și Daniela-Elena Sălbatecu (supleant);

Nadina-Ioana Dogoiu (titular) și Daniela-Elena Sălbatecu (supleant); Personalul SRR : Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăus (supleant) și Laurențiu-Marius Olteanu (supleant);

: Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăus (supleant) și Laurențiu-Marius Olteanu (supleant); Minorități: Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular) și Mirela Antoanela Petrescu (supleant).